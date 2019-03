Reply wurde von Gartner, dem führenden IT- und Beratungsunternehmen, innerhalb des Magic Quadrant für CRM und Customer Experience Implementation Services weltweit im Februar 2019 eingestuft. Gartner bewertete 18 Anbieter von CRM-, CX-Strategie- sowie Implementierungsdienstleistungen und positionierte Reply als Visionär; eine Bestätigung für die Vision und Fähigkeit, dedizierte Lösungen zu realisieren.

Der Ansatz von Reply für CRM- und CX-Projekte basiert auf dem mehrschichtigen Customer Experience-Modell. Dazu gehören Customer Journey Mapping, UX- und Digitaldesign, Prozessdefinition, CRM-Plattformen, Datenanalyse, Technologiearchitekturen und humanzentriertes Design Thinking, um komplexe CRM- und Customer Experience-Lösungen zu verstehen, entwerfen und umzusetzen.

Laut dem Bericht definiert Gartner den Markt für CRM- und CX-Implementierungsservices als projektbasierte Dienstleistungen, die Kunden unterstützen, eine CX-Strategie zu entwickeln, eine Kundenbeziehung zu transformieren, Prozessänderungs- und Technologielösungen zu erstellen sowie integrieren. Diese Dienstleistungen sind speziell darauf ausgerichtet, den Vertrieb, den Kundenservice, die Marketingaktivitäten und die Interaktion zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu verbessern und ermöglichen Handelstransaktionen.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

