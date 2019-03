München (ots) -



Ehre wem Ehre gebührt. Zum 25-jährigen Geburtstag von "KALKOFES MATTSCHEIBE" brennen auf TELE 5 die Geburtstagskerzen heiß und der ganze Sender dreht durch vor Freude. Am 18. April (Gründonnerstag) ab 22.10 Uhr startet mit einer fernsehdeutschlandweit bisher einmaligen und weltrekordverdächtigen 25-stündigen Sonderprogrammierung von "KALKOFES MATTSCHEIBE" die größte TV-Geburtstagsparty aller Zeiten. Doch damit nicht genug. Am 19. April (Karfreitag) ab 20.15 Uhr wird es am ehrwürdigen, selbsternannten Kalkfreitag zum furiosen Finale der Feierlichkeiten ganz besonders charmant. Holen Sie Ihren feinsten Zwirn und eine pinke Fliege aus dem Schrank und feiern Sie mit bei der großen Mattscheibe-Jubiläumsgala, zu der Oliver Kalkofe höchstpersönlich Gäste, Freunde und nicht zuletzt Opfer aus stolzen 25 Jahren "KALKOFES MATTSCHEIBE" einlädt.



Ein Vierteljahrhundert Fernsehmanifest. 25 Jahre unangefochtener Fernsehkult.



Seit 1994 schreitet Oliver Kalkofe in der preisgekrönten Satire-Show "KALKOFES MATTSCHEIBE" aus vollster Überzeugung zur Tat. Der Medienterminator ist mit seinen beliebten TV-Clips jederzeit bereit den fürchterlichsten Fernsehunsinn und die schrulligsten Internetentdeckungen mit seinen Parodien plattzuwalzen.



Aus diesem imposanten Anlass lässt TELE 5 die Champagnerkorken knallen und würdigt TV-Marathon-Mann Oliver Kalkofe mit einem ganz besonderen KALKFREITAG. Und das fieberwahnwitzige 25 Stunden lang!



Angestoßen werden darf am 18. April ab 22.10 Uhr zu "25 Jahre KALKOFES MATTSCHEIBE - Zeitreise durch den Fernseh-Wahnsinn". Oliver Kalkofe non-stop mit einer großen Auswahl seiner besten Parodien. Zu sehen gibt es aber nicht nur alle(!) MATTSCHEIBE-Klassiker, sondern auch jede Menge neue Kalkofe-Granaten. Wer die Sendung in voller Laufzeit fleißig mitverfolgt, dem seien auch einige Promigrüße und seltene Einblicke hinter die Kulissen garantiert.



Gleich danach darf erneut angestoßen werden, denn es geht am 19. April ab 20.15 Uhr nahtlos weiter in feinster Qualität: "25 Jahre KALKOFES MATTSCHEIBE - Die große Jubiläumsgala!" moderiert von niemand geringerem als Peter Rütten!



In der großen Gala-Sendung zum Fest der Feste werden die Top 25 Clips präsentiert, die direkt vom Publikum ausgewählt wurden und damit einen ganz besonderen Rahmen verdient haben.



Aber als wäre das noch nicht genug, wird für die treusten MATTSCHEIBE-Fans und die die es ganz sicher noch werden wollen, ein besonderes TV-Highlight aufgetischt: die großartige Dokumentation "25 Jahre KALKOFES MATTSCHEIBE - Hinter den Kulissen des Wahnsinns".



25 Stunden das Beste aus 25 Jahren Fernsehgeschichte. Nur auf TELE 5.



Den gebündelten TV-Irrsinn von Kalkofes Mattscheibe gibt es jederzeit in "Kalkofes Welt" unter: https://www.tele5.de/tv/kalkofes-mattscheibe



PS.: Als Einstimmung auf die Feierlichkeiten rund um "25 Jahre Kalkofes Mattscheibe" zeigt TELE 5 für alle Fans von Oliver Kalkofe zudem am 18. April ab 20.15 Uhr "Neues vom WIXXER".



