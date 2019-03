München (ots) - Wie müssen sich Unternehmen heute aufstellen, um auch morgen, in der digitalen Zukunft erfolgreich zu bleiben? Welche Technologien, Tools, Strategien und Know-how-Träger können dabei helfen? Wie treiben Unternehmen den (Kultur) Wandel voran? - Fragen, die prominente Firmenlenker und Experten von AUDI, Bosch, Dassault, über Deutsche Bank und Deutsche Telekom bis hin zu Giesecke + Devrient, der KANTAR Group, Salesforce oder Steelcase am 14. März in München auf dem 12. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL anhand konkreter, nachvollziehbarer Beispiele beantworten werden. Denn auf dem crossindustriellen- & technologiegreifenden Entscheidertreffen - jeder zweite Besucher gehört der Geschäftsführung oder dem Vorstand an - teilen Digital-Pioniere, Vordenker und Wegbereiter ihr Wissen, ihre Erfahrungen. Über ein in sich verzahntes Bausteinkonzept finden Unternehmen hier schnell Wegbegleiter, neue Partner und Kunden, entwickeln über Innovationen gemeinsam neue Geschäftsmodelle mit Zukunftsperspektive. Verschaffen auch Sie sich, schnell und kompakt, einen tiefen Einblick wie es gelingen kann in einem immer schnelleren, globalen Wettbewerb erfolgreich zu bleiben. Tickets und weitere Informationen unter www.deutscher-innovationsgipfel.de.



Die Gipfelteilnehmer lernen zum Beispiel in einem Hackerthon der Deutschen Telekom wie sich mobile Lösungen heute schnell und einfach erstellen lassen oder wie Unternehmen mit der Beschleunigung fertig werden können. Hautnah wird man von Unternehmen wie der Beiersdorf AG oder der Wagner Group erleben können, wie es gelungen ist, klassisch analoge Produktkategorien zu digitalisieren. Die HAUFE Group wird erläutern wie man Hürden auf dem Weg zu einem agilen Framework überspringen kann. Auf einem Innovation.Walk wird der Design-Chef von Miele verraten, wie man Mut erzeugt und Innovationen in die Organisation bekommt.



Ein ganz besonderes Highlight: Die international tätigen Projektentwickler Drees & Sommer werden auf dem 12. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL das erste "denkende Gebäude" der Welt und seine vielfältigen Potenziale vorstellen. Im einem AUDI-Workshop werden die Besucher Teil einer Scrum-Session und können erkunden, was die übernächsten Trend-Themen sein werden. Abschließend wird der Schwimmstar und mehrfachen Olympia-Sieger Michael Groß erläutern, wie Führen im digitalen Zeitalter funktioniert. Der Lehrstuhl-Inhaber für "Digital Leadership" hat gerade sein "Gamebook" herausgebracht: "Führungskompetenz im digitalen Zeitalter". Neben all den prominenten Sprecher werden auch noch fast 20 Start-ups Geschäftsmodelle vorstellen, von denen fast jedes Unternehmen profitieren kann.



Die Vernetzung mit den hochkarätigen Gipfelstürmern startet bereits am Abend vor dem Entscheidertreffen mit der Icebreaker-Welcome-Night im EU-Headquarter der Steelcase AG. Hier wird man auch Premieren-Gast sein, wenn Anton Stetter den weltweit ersten alkoholfreien Gin vorstellen wird, den der Geschäftsführer der Lantenhammer-Gruppe zusammen mit Herbert, Prof. Dr. Dietrich und Till Grönemeyer auf den Markt bringen wird. Zum abschließenden Höhepunkt eines erlebnisreichen, wissensbeladenen und spannenden Entscheidertreffens wagen die Organisatoren auch noch den Sprung vom Gipfel in die Wolken. Unter dem Motto "Walking in the Cloud" lädt der Weltmarktführer Salesforce in sein Innovation Center mit Alpenblick zu "Customer Experiences" u.a. bei Kuka und adidas ein.



Den krönenden Abschluss wird am 15.3. dann die InnovationLAB.Tour bilden. Die "Guided Tour" bringt die Teilnehmer auf den Tour-Stopps in der Zukunftsfiliale der Deutschen Bank, dem 3D Experience Center von Dassault, bei ProGlove, den TechFounders, dem Flughafen München und seinem Jahrhundert-Projekt LabCampus und dem Watson IoT Center von IBM vor Ort mit Entscheidern zusammen. Mehr branchenübergreifende Kontakte, kompakten Wissens- und Know-how-Transfer als man über den DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL vermittelt bekommen kann, gehen einfach nicht. Deshalb werden auch Sie Teil dieser "Innovations-Familie", die mit Empathie, Herzblut und größtem Engagement Dinge vorantreibt und Menschen inspiriert und begeistert. Sichern Sie sich Ihren Platz auf dem "innovativsten Tag des Jahres" unter www.deutscher-innovationsgipfel.de



Zum Thema "Erfolgreich wandeln - Radikal neu erfinden" wird es am 14. März um 12 Uhr auch eine hochkarätig besetzte Presse-Konferenz geben auf dem crossindustriellen & technologieübegreifenden Entscheidertreffen mit



- Dr. Michael Groß, Schwimmstar und mehrfacher Olympia-Sieger, Lehrstuhlinhaber Digital Leadership, Uni Frankfurt, Autor des gerade erschienenen "Gamebook" - Führungskompetenz im digitalen Zeitalter



- Andreas Schmitz, Schmitz Cargobull AG, Gründer & Vorsitzender des Vorstands - Die Start-up-Tochter Kubixx treibt das neue Geschäftsfeld "Digital Business" voran, gestaltet die digitale Transformation der Logistik & Transportbranche



- Joachim Schreiner, Salesforce, Deutschland-Chef - Der weltweit führende Anbieter von CRM-Lösungen ist einer der innovativsten Digitalisierer



- Ralf Wintergerst, Giesecke + Devrient, Vorsitzender der Geschäftsführung & CEO - G+D, gestaltet durch innovative Produkte und Lösungen einen der wichtigsten Zukunftstrends aktiv mit: Sicherheit.



- Anton Stetter, Geschäftsführender Gesellschafter die Lantenhammer Gruppe - bringt, gemeinsam mit Herbert, Prof. Dietrich und Till Grönemeyer, den weltweit ersten, alkoholfreien Gin auf den Markt. Premiere ist auf dem 12. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL



