++ Wichtige Abstimmungen im britischen Parlament in dieser Woche ++ US-Präsident Trump wird voraussichtlich am Montag den Haushaltsentwurf vorlegen ++ Verzögerter US-Einzelhandelsbericht für Januar ++ Für die kommende Woche sind eine Reihe von makroökonomischen Veröffentlichungen geplant, aber die Aufmerksamkeit wird hauptsächlich auf politische Ereignisse gerichtet sein. Das britische Parlament wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über den Brexit abstimmen, während US-Präsident Donald Trump voraussichtlich am Montag den Haushaltsentwurf für 2020 vorlegen wird. Nicht zuletzt könnten Berichte des US-Energieministeriums und der OPEC dazu beitragen, dass der Rohölpreis aus dem Konsolidierungsbereich ausbrechen könnte. Heutige Datenveröffentlichungen: - 13:30 Uhr | USA, Einzelhandelsumsätze (verzögert durch Stilllegung der US-Regierung): 0,1% im Monatsvergleich ...

