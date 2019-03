++ Gemischter NFP-Bericht ++ Premierministerin May vor entscheidender Brexit-Abstimmung ++ Deutsch-türkische Beziehungen angeschlagen ++ DE30 notiert im 11.500 Punkte-Bereich ++ Die Wall Street fiel am Freitag am fünften Tag in Folge und wies die schwächste Wochenperformance seit Jahresbeginn auf. Neben den Zweifeln über den Zustand der weltweiten Konjunktur sorgte der gemischte Arbeitsmarktbericht aus den USA für schlechte Stimmung. Im Februar wuchs die Zahl der Beschäftigten nur um 20 Tsd. - die schwächste Veröffentlichung seit September 2017. Aufgrund sehr starker Anstiege im Dezember und Januar dürfte der durchschnittliche Wert jedoch im Rahmen sein. Die Arbeitslosenquote fiel von 4,0% auf 3,8% und das Lohnwachstum legte um 0,3% auf 3,4% im Jahresvergleich so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...