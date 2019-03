Die Erfolgsmaschine Thermomix musste in den vergangenen Jahren Rückschläge verkraften. Der Nachfolger TM6 soll nun das Ruder rumreißen. Viele Kunden sind deswegen verärgert.

"Der Thermomix kann jetzt braten." "Echt?" - so werden an diesem Wochenende einige Gespräche unter Freunden und in der Familie verlaufen sein. Die nun überraschend vorgestellte achte Auflage des Küchengerätes ist und bleibt das, was man in der Schmuckbranche ein "Talking Piece" nennt.

Die einen halten es in Debatten quasi für ein Geschenk des heiligen Laurentius, dem Schutzpatron der Köche, die anderen für ein Statussymbol derjenigen, die nicht kochen können. Für Vorwerks Marketing ist nur wichtig: Es wird darüber geredet.

In diesem Falle allerdings nicht immer nur freundlich und fröhlich. Die Ankündigung des Wuppertaler Herstellers Vorwerk am 1. April mit dem Verkauf des neuen Gerätes zu beginnen, hat viele Kunden verärgert. Vor allem jene, die in jüngster Zeit oder gar in der Woche zuvor, bei einer der Thermomix-Verkaufsveranstaltungen den Vorgänger, den TM5 bestellt haben und sich vielleicht zu Weihnachten selbst geschenkt haben.

Diesen Kunden wird das Unternehmen kein Angebot machen, auf das leistungsfähigere Modell zu wechseln. Kunden, die nach dem 20. Februar bestellt haben, können noch auf das dann 1359 Euro teure Gerät ...

