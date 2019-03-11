AS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03R/17 DE000HLB4D15 13.03.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03P/17 DE000HLB4DY1 13.03.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03R/17 DE000HLB4D15 13.03.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03P/17 DE000HLB4DY1 13.03.2019 HZE/EOT