DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03O/16 DE000HLB3AQ5 13.03.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04N/16 DE000HLB3BB5 13.03.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03O/16 DE000HLB3AQ5 13.03.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04N/16 DE000HLB3BB5 13.03.2019 HZE/EOT