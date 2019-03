Köln (ots) -



Die Frage nach aktuellen Frisurentrends stellt sich nicht nur für unseren Kopf. Auch die Form der Intimfrisur kann heutzutage nach individuellen Wünschen gestaltet werden. Was dieses Jahr untenrum besonders angesagt ist, wissen die Enthaarungs-Experten von Senzera.



Die Kosmetikstudiokette Senzera ist Marktführer im Bereich der Haarentfernung. Bei Intimfrisuren gilt 2019 der komplett glatte Look wieder als Top-Trend und weist die höchste Nachfrage auf. "Bikini Complete macht bei Senzera 70 % der Intimfrisuren aus", so Monika Matei, Trainingsleiterin bei Senzera. Dabei steigt der Mut für den kahlen Untenrum-Look mit dem Alter: "Ab Mitte 30 werden unsere Gäste mutiger, was die Wahl der Intimfrisur angeht. Jüngere Damen hingegen gehen noch etwas vorsichtiger an das Thema heran und beginnen oft zunächst mit der Haarentfernung an den Seiten der Bikinizonen", führt Matei weiter aus.



Vor allem während der Hochzeitssaison (Mai bis August) ist der Wunsch nach komplett glatter Haut besonders groß. Hier bleibt meist kein Härchen mehr stehen. Und während in den vergangenen Jahren zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel dem Valentinstag, die weiblichen Senzera-Gäste noch mehr Experimentierfreude bei den Intimfrisuren bewiesen, sind 2019 besonders ausgefallene Muster weniger gefragt - zur Freude der Männer.



Deutsche Männer bevorzugen es im Intimbereich komplett glatt oder einfach gehalten und das nicht nur bei ihren Frauen, denn auch bei ihnen gilt: Je länger der Bart im Gesicht, desto weniger darf es untenrum sein. Monika Matei stellt bei ihren Kunden fest: "Bärte sind zwar voll im Trend, jedoch fällt bei unseren männlichen Gästen auf, dass insbesondere die Männer, bei denen das Haar im Gesicht länger sein darf, untenrum gerne auf dichtere Behaarung verzichten wollen."



Der Gang zum "Intim-Friseur" ist dabei vor allem donnerstags oder freitags gefragt. "Diese Wochentage werden bewusst gewählt, damit die "Frisur" am Wochenende makellos sitzt", weiß Matei.



Noch ein Trend: In Deutschland wünschen sich immer mehr Frauen dauerhafte und sanfte Lösungen für ihr "haariges Problem". Die neueste Methode ist hier die dauerhafte Haarentfernung mit der Hyperpulse- und SHR-Technologie, die beim Enthaarungs-Experten Senzera mittlerweile in der Hälfte aller Studios aufgrund der hohen Nachfrage mit wachsender Tendenz angeboten wird.



Bei der dauerhaften Haarentfernung sorgen kleine, wirkungsvolle Energieimpulse dafür, dass die Keimzellen in den Haarwurzeln zerstört werden, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, neue Haare zu produzieren. Sogar bei gebräunter Haut und blonden Haaren können hiermit wirkungsvolle Ergebnisse erzielt werden. Lediglich bei weißem oder grauem Haar ist eine Behandlung nicht möglich. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis sind in der Regel sechs bis acht Behandlungen in einem Zeitabstand von vier bis sechs Wochen nötig. Danach sollte lediglich 1-2 Mal jährlich eine Erhaltungstherapie stattfinden.



Wer sich also während der warmen Tage an glatter Haut erfreuen möchte, sollte jetzt mit dem ersten Termin starten!



