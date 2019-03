Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat LEG nach Zahlen und einem angekündigten Managementwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Wohnimmobiliengesellschaft sei weiter auf einem soliden Wachstumspfad, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Montag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn 2018 aus dem laufenden Geschäft (FFO I) habe seiner und der Konsensschätzung entsprochen. "Unerwartet, aber nicht überraschend" sei die Ankündigung gewesen, dass Vorstandschef Thomas Hegel mit 63 Jahren Ende Mai sein Amt abgebe und der aktuelle Digitalvorstand Lars von Lackum es übernehmen werde./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

