Bonn (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht hinterließ am Freitag keine nachhaltigen Spuren an den Rentenmärkten, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe gerade einmal um 1 Basispunkt auf 2,63% nachgegeben. Hierzulande sei es nach den kräftigen Renditeabschlägen vom Donnerstag zu einer leichten Gegenbewegung gekommen. Die Rendite 10-jähriger Bunds habe sich um 1 Basispunkt auf 0,07% erhöht. 5- und 2-jährige Bunds hätten am Freitag mit -0,38% bzw. -0,53% jeweils um 2 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. (11.03.2019/alc/a/a) ...

