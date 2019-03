Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Aena von 128 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob in einer am Montag vorliegenden Studie zwar seine Annahmen für den spanischen Flughafenbetreiber an, sieht den Konzern aber einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüberstehen. Hierzu gehörten regulatorische Neuerungen und Kostendruck durch die Erhöhung des Mindestlohns in Spanien. Hinzu komme eine voraussichtlich Abschwächung des Reiseverkehrs auf der heimischen Kurzstrecke./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-03-11/11:14

ISIN: ES0105046009