FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.03.2019 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK CUTS EXPERIAN PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1800 PENCE - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 585 (626) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 145 (152) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 145 (152) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (3280) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1040 (1100) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 2700 (2770) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 840 (855) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS REDDE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 111 (189) PENCE - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 227 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SIG TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 130 (110) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 480 (600) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 2150 (1750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 900 (845) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 3 (5) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 620 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1000 (750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1235 (1250) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'HOLD'



