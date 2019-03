DAX: Kurzfristig eingetrübtes Chartbild, mittelfristig alles in Butter

Nach vielen Wochen ununterbrochenen Anstiegs an den Aktienmärkten ging es in der Vorwoche zurück. Der DAX büßte 1,2 Prozent an Wert ein. Die Aktienkurse sollten mittelfristig jedoch wieder zulegen können.

Zusammenfassung:

"Halten", aufgrund einer neuen Gegenbewegung (X-Säule). Der DAX befindet sich seit März 2018 in einem kurzfristig fallenden Trend. Langfristig gilt weiterhin der bekannte Aufwärtstrend.

Trend und Kursziele:

Trend : langfristig - steigend, kurzfristig - fallend

Kursziele : langfristig moderat 14.000, ambitioniert 24.600; kurzfristig moderat 11.600 (erl.), ambitioniert 10.000

Gültigkeit : Langfristtrend solange 10.474 (3) nicht unterschritten werden; Kurzfristtrend solange 11.795 nicht überschritten werden (4)

Den vollständigen Artikel lesen ...