Die Baader Bank hat LEG nach Zahlen und einem angekündigten Managementwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der operative Gewinn 2018 aus dem laufenden Geschäft (FFO I) habe weitgehend seiner und der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung sei positiv gewesen und das Wachstum aus eigener Kraft setze sich fort. Das Ausscheiden des Vorstandschefs Thomas Hegel Ende Mai im gegenseitigen Einvernehmen und dass Digitalchef Lars von Lackum dessen Nachfolger wird, kommentierte er nicht./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 08:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

AFA0016 2019-03-11/11:28

ISIN: DE000LEG1110