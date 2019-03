Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LEG nach Zahlen und einem angekündigten Managementwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 117,40 Euro belassen. Die Eckzahlen für 2018 der Immobiliengesellschaft hätten leicht über den Konsensschätzungen gelegen, aber etwas unter seinen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hob er das überraschende Ausscheiden des Vorstandschefs Thomas Hegel per Ende Mai hervor. Alles in allem dürften die Neuigkeiten laut Kownator leicht positiv auf den Aktienkurs wirken./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

