BNP Paribas Asset Management hat Ingo Ahrens zum Head of Germany ernannt. In dieser Funktion soll er das Geschäft mit institutionellen, Wholesale- und Privatkunden leiten. Er berichtet an Charles Janssen, Head of Northern Europe und Co-Head of Distribution Europe, und auf lokaler Ebene an Lutz Diederichs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...