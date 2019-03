GCA Altium ernennt Raiko Stelten und Thorsten Weber zu Managing Directors am Standort Frankfurt DGAP-News: GCA Altium / Schlagwort(e): Personalie GCA Altium ernennt Raiko Stelten und Thorsten Weber zu Managing Directors am Standort Frankfurt 11.03.2019 / 11:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung GCA Altium ernennt Raiko Stelten und Thorsten Weber zu Managing Directors am Standort Frankfurt München, Frankfurt, Zürich, 11. März 2019. Die Investmentbank GCA Altium hat ihr Senior Deal-Team in Frankfurt erfolgreich erweitert: Die langjährigen Mitarbeiter Raiko Stelten und Thorsten Weber wurden mit Wirkung zum 1. März 2019 zu Managing Directors ernannt und sollen das anhaltend wachsende Beratungsgeschäft rund um Technologie-M&A und Finanzierungen weiter ausbauen. Raiko Stelten (38) ist seit 2013 bei Altium und begleitete zuletzt als Director eine Vielzahl von M&A-Transaktionen im Software-, Technologie- und Gesundheitssektor. Er ist seit mehr als 12 Jahren Teil des Teams, dass ursprünglich bei Close Brothers/DC Advisory zusammenfand. Insgesamt hat Raiko Stelten an mehr als 40 erfolgreich abgeschlossenen M&A-Transaktionen mitgewirkt. Er ist Diplom-Ökonom (Universität Witten/Herdecke) und hält einen Master of Business Administration der Macquarie Universität Sydney. "Raiko Stelten ist seit vielen Jahren ein zentrales Mitglied unseres Frankfurter Teams", sagt Sascha Pfeiffer, Managing Director bei GCA Altium in Frankfurt. "Er hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere herausragende Position bei M&A-Transaktionen im Software- und IT-Bereich auf- und auszubauen. Ich freue mich, dass Raiko Stelten unsere Mandanten in diesem anhaltenden Wachstumssegment mit seinem Know-how ab sofort in noch verantwortlicher Position beraten wird." Thorsten Weber (40), ebenfalls seit 2013 am damals neu eröffneten zweiten Deutschland-Standort von Altium in Frankfurt tätig, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Debt Advisory und Restrukturierung. Besondere Expertise hat sich Thorsten Weber in den Bereichen Akquisitionsfinanzierung, Refinanzierung und Dividenden-Recaps erarbeitet. Zudem hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Sparkassensektor im deutschen Mid-Cap-LBO-Markt zu etablieren sowie den MidCapMonitor von GCA Altium als regelmäßigen Analysereport zu Leveraged-Buyout-Finanzierungen aufzubauen. Seine vorherigen Stationen waren Close Brothers/DC Advisory, die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und die BW-Bank. Sein Studium an der Frankfurt School of Finance & Management schloss Thorsten Weber erfolgreich mit einem Master in Banking und Finance ab. Johannes Schmittat, Gerd Bieding und Norbert Schmitz, Managing Directors der Debt Advisory Group in Frankfurt: "Thorsten Weber ist in unserem 2013 gestarteten Bereich Debt Advisory/Financial Restructuring ein Teammitglied der ersten Stunde. Er hat seither wichtige Kundenbeziehungen aufgebaut, viele Transaktionen unterschiedlichster Art erfolgreich abgeschlossen und unsere Expertise abseits der klassischen LBO-Strukturen erweitert - wir freuen uns sehr auf die weitere, noch intensivere Zusammenarbeit." Hier finden Sie ein Bild von Thorsten Weber. Hier finden Sie ein Bild von Raiko Stelten. Über GCA Altium GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale Investmentbank bietet Wachstumsunternehmen und Marktführern strategische M&A- sowie Kapitalmarktberatung. GCA operiert weltweit mit über 400 Experten an 18 Standorten in den USA, Asien und Europa. Aufgebaut von den Leuten, die das Geschäft leiten, ist GCA auf Deals spezialisiert, die Engagement, eine unverstellte Sicht, Kompetenz und einzigartige Netzwerke erfordern. Mehr Informationen: http://www.gcaaltium.com Weitere Informationen: IWK Communication Partner Florian Bergmann +49. 89. 2000 30-30 GCA-Altium@iwk-cp.com www.iwk-cp.com 11.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 785961 11.03.2019 AXC0117 2019-03-11/11:55