Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Rentenmärkte blicken auf eine ausgesprochen positive Woche zurück, so die Experten von Union Investment.Im Mittelpunkt des Marktgeschehens hätten einmal mehr die Notenbanken gestanden. Das Gros der Marktteilnehmer habe sich vom Treffen der europäischen Währungshüter die Ankündigung neuer Langfristtender (TLTRO) erhofft. Bald würden die älteren Tender fällig bzw. fänden keine Anrechnung mehr bei der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kennzahlen. Die damaligen Tender (TLTRO II) seien für viele Banken ein gutes Geschäft gewesen, hätten sie doch Geld in unbegrenzter Höhe für vier Jahre bei der Europäischen Zentralbank zu 0,00 Prozent aufnehmen können. Nicht selten seien mit den gewonnenen Mitteln Staatsanleihen erworben worden. Wenngleich die ausreichende Versorgung mit Liquidität im Vordergrund gestanden habe, habe sich mit dieser Art der Fristentransformation auch die Gewinnsituation der europäischen Banken verbessern lassen. Im Vorfeld der Sitzung sei es daher zu Kursgewinnen bei Peripherieanleihen gekommen. Im europäischen Vergleich seien gerade die Banken aus Italien und Spanien schlecht aufgestellt. Sie würden von solch einer Maßnahme am stärksten profitieren. ...

