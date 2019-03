Bad Nauheim (www.fondscheck.de) - Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" stellen in einer aktuellen Ausgabe den CONCEPT Aurelia Global Fonds (ISIN DE000A0Q8A07/ WKN A0Q8A0) als den Fonds des Jahres vor.Der Investmentansatz des vermögensverwaltenden Mischfonds CONCEPT Aurelia Global sei durchaus untypisch. Gemischt würden nicht Aktien und Anleihen, die Grundidee sei eine Kombination aus Sicherheit durch Gold-Investments und Wertzuwachs, der durch Technologie-Aktien im Fonds gewährleistet werde. Hinzu komme eine flexible Möglichkeit, Aktienpositionen abzusichern und in schwierigen Marktphasen Cash zu halten. Der Ansatz, der von der Bielefelder CONCEPT Vermögensmanagement seit mehr als zehn Jahren umgesetzt werde, habe auch in längeren Zeiträumen Erfolg bewiesen. Von Anfang März 1971 bis Ende 2016 habe beispielsweise ein jeweils zur Hälfte mit Gold und dem NASDAQ Composite bestücktes und rebalanciertes Portfolio einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 10,1 Prozent gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...