BARCELONA (Dow Jones)--Der Münchener Autobauer BMW hat Gespräche mit dem FC Bayern München (FCB) über eine Partnerschaft bestätigt. "Wir befinden uns in Gesprächen hinsichtlich einer strategischen Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Es ist aber noch zu früh, um über Details zu sprechen", sagte ein Sprecher des Autobauers.

Das Manager Magazin hatte vergangenen Woche unter Berufung auf FCB-Aufsichtsrat Edmund Stoiber berichtet, dass der Fußballverein und BMW sich auf einen Zehnjahresvertrag über 800 Millionen Euro geeinigt hätten, wobei der Autohersteller einen Anteil von 8,33 Prozent an der FC Bayern München AG übernehmen werde. Die Vereinbarung solle spätestens 2025 in Kraft treten, so das Manager Magazin.

Derzeit wird die Beteiligung von BMW-Wettbewerber Audi gehalten; der aktuelle Sponsorvertrag läuft noch bis 2025. BMW zufolge "entsprechen die in den Medien kolportierten Größenordnungen und Summen nicht der Realität". Der FCB hat auf Anfragen nicht sofort reagiert.

Eine Sprecherin von Audi, einer Tochtergesellschaft von VW, sagte auf Nachfrage, dass "die Partnerschaft mit dem FC Bayern genau das Richtige für Audi ist". Die Branche und das Unternehmen befinden sich am Anfang einer tiefgreifenden Transformation, so der Autobauer aus Ingolstadt.

"In sechs Jahren wird unser Unternehmen vermutlich andere Schwerpunkte haben, und das reicht in alle Bereiche des Unternehmens, auch in die Ausrichtung unserer Sponsoringaktivitäten. Weitere Schritte stehen aus unserer Sicht erst im Jahr 2024 an", so die Sprecherin.

March 11, 2019

