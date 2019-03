Zuletzt hatte Aurora ja den Abschluss der Übernahme der "Whistler Medical Marijuana Corporation" (kurz "Whistler") gemeldet. Das klang ja ganz gut bezogen auf die Angaben zu Whistler: Seit 2015 erziele dieses Unternehmen einen positiven Cash Flow und könne Ebitda-Margen im Bereich von mehr als 30% vorweisen. Das Ebitda bezeichnet dabei das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. So weit, so gut. Doch die Frage ist natürlich, was kostete Whistler. Whistler war laut Aurora zuvor in Privatbesitz ... (Peter Niedermeyer)

