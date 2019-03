Bonn (ots) -



Der Verbandsrat des Verbandes der PSD Banken e. V. (VPSD) wählte am 06. März 2019 Rainer Michels, Mitglied des Vorstandes der PSD Bank Köln eG, einstimmig zu seinem neuen Vorsitzenden. Zusätzlich wird er im Rahmen seines Vorsitzes des Verbandsrates in der nächsten Wahlperiode die Interessen der PSD Bankengruppe im BVR Verbandsrat vertreten.



Der bisherige Verbandsratsvorsitzende Thomas Hausfeld, Vorstandssprecher der PSD Bank München eG, scheidet aus Altersgründen aus. Hausfeld stand dem Gremium, das aus 11 Mitgliedern - Vorständen bzw. Aufsichtsräten der Mitgliedsbanken - besteht, seit 2010 vor. Der Verbandsrat ist neben dem Verbandstag das höchste Aufsichtsorgan des Verbandes.



Seit Juli 2013 ist Michels Mitglied des Vorstands bei der PSD Bank Köln eG und verantwortet dort das Ressort Betrieb. Nach seinem Studium des Steuerrechts war er zunächst als Diplom-Finanzwirt beim Finanzamt Düsseldorf-Nord beschäftigt, bevor er zum Verband der PSD Banken nach Bonn zum Bereich Bankenprüfung wechselte. Hier absolvierte Michels die Verbandsprüfer- und Steuerberaterexamina und wurde 1999 Prüfungsdienstleiter. 2010 wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt.



Über die PSD Bankengruppe



Die PSD Bankengruppe ist die älteste Direktbankengruppe Deutschlands und besteht aus 14 selbständig agierenden Mitgliedsinstituten, einer zentralen Servicegesellschaft sowie dem Verband der PSD Banken e.V. mit Sitz in Bonn.



Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken ihren Kunden als einzige Bankengruppe in Deutschland die erfolgreiche Kombination aus Direkt-, und Filialbank. Weitere Informationen unter: www.psd-bank.de.



