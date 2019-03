München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Hoffmann", das Stammhaus der Hoffmann Group, feiert im März sein hundertjähriges Jubiläum. Hoffmann greift diesen runden Geburtstag auf und lädt Kunden und Interessenten zur Sonderaktion "Wir feiern, Sie sparen - 100 Jahre Hoffmann, 100 Tage Top-Werkzeuge zu Jubel-Konditionen" in das virtuelle Ladengeschäft "eShop" ein. Dort wartet eine feine Auswahl an Qualitätswerkzeugen zum Jubiläumspreis auf sie. Die Aktion startet am 23. April auf www.hoffmann-group.com. Zusätzlich hat Hoffmann zum Jubiläum eine Sonderspende in Höhe von 100.000 Euro an die Unternehmensstiftung Hoffmann Group Foundation überwiesen. Damit sollen vor allem Einrichtungen für sozial benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche bei der Errichtung von Kreativwerkstätten unterstützt werden - ganz nach dem Motto "Werkzeuge schaffen Werte". Mit Qualitätswerkzeugen ist das Unternehmen bis heute erfolgreich.



Hoffmann ist mit besten Voraussetzungen ins Jubiläumsjahr gestartet. 2018 hat die Hoffmann SE mit ihren Tochtergesellschaften erstmals einen Rekordumsatz von über 1 Mrd. Euro erzielt, die Mitarbeiterzahl hat den Höchststand von über 3000 Beschäftigten erreicht und das Unternehmen wächst organisch weiter. "Dass es unserem Unternehmen heute so gut geht, verdanken wir in erster Linie unseren engagierten Mitarbeitern", sagt Nicola Bleicher, Urenkelin des Firmengründers und Gesellschafterin der Hoffmann SE. Ihre Schwester und Mitgesellschafterin Verena Heinrich fügt hinzu: "Unsere Mitarbeiter sind der Jungbrunnen für unsere hundertjährige Firma - sie sorgen mit Weitblick, Kreativität und Unternehmergeist dafür, dass sie sich immer wieder flexibel an den aktuellen Zeitgeist anpasst."



Den Grundstein für die Hoffmann SE legte Gründervater Josef Hoffmann am 11. März 1919 in München. 1932 trat sein Sohn Franz in den Betrieb ein. Er erfand 1936 den "Hoffmann Katalog", der mittlerweile in 18 Sprachen erscheint und auch als eShop unter www.hoffmann-group.com verfügbar ist. Ab den 1950er Jahren richtete Franz Hoffmann die Firma konsequent auf Fachberatung und Vertrieb von Qualitätswerkzeugen aus. Auch die Einführung eigener Produktlinien unter der Marke GARANT im Jahr 1973 geht auf Franz Hoffmann zurück. Als langjähriger Firmenchef prägte er Kultur und Wertesystem wie kein anderer. "Wir leben noch heute Werte, mit denen die Firma erfolgreich geworden ist und fassen diese heute unter der Formel 'Pioneering, Precise, Personal' zusammen", erzählt Siegfried Neher, Vorstand Technologie & Transformation der Hoffmann SE. "Dazu gehört neben einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein der Wille, Dinge einfach, konzentriert und nützlich anzugehen, permanent Verbesserungen anzustreben und langfristig zu planen. Unser Wertesystem ist unser Kompass, der uns Orientierung gibt und uns auf Kurs hält."



In der dritten Generation schloss sich Hoffmann dann mit den Familienunternehmen Gödde, Oltrogge und Perschmann zur Hoffmann Group zusammen - der heutigen Nummer eins für Qualitätswerkzeuge in Europa. Heute, in der vierten Generation, ist die Hoffmann Group mit ihren Partnern mit 69 Niederlassungen in über 50 Ländern rund um den Globus präsent.



Ein zentrales Vermächtnis von Franz Hoffmann ist das Credo 'immer besser'. Es ist die treibende Kraft hinter der Innovationsstärke des Unternehmens. "Wir investieren massiv in die Zukunft, um Innovationen zu ermöglichen", sagt Nicola Bleicher. "Aktuell steht die Entwicklung digitaler Produkte und Services im Fokus. Zusätzlich stemmen wir mit der LogisticCity das größte Projekt der Firmengeschichte." Die LogisticCity entsteht derzeit auf einem 21,5 Hektar großen Grundstück in Nürnberg und wird das weltweite Zentrallager. Insgesamt werden am neuen Standort in Nürnberg rund 900 Mitarbeiter beschäftigt sein. "Wir sind uns sicher, auch für die nächsten hundert Jahre gut gerüstet zu sein", fasst Verena Heinrich zusammen.



OTS: Hoffmann Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122096 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122096.rss2



Pressekontakt: Marion Schwenk Haberlandstraße 55 81241 München Tel.: +49(0)89/83 91-9541 E-Mail: m.schwenk@hoffmann-group.com