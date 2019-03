Stuttgart (ots) -



Stefanie Schneider und Dr. Kai Gniffke vorgeschlagen - Über weiteres Verfahren wird in Sitzung von Rundfunk- und Verwaltungsrat entschieden



Stuttgart. Rundfunk- und Verwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR) tagen am 22. März 2019, um über das Wahlverfahren für die SWR Intendantenwahl zu befinden. Die von Rundfunk- und Verwaltungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe für die Wahl hat vorbereitende Funktion. Sie hat einen Vorschlag für das Wahlverfahren erarbeitet, die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und einen Wahlvorschlag mit zwei Kandidaten unterbreitet: Vorgeschlagen sind Stefanie Schneider, SWR Landessenderdirektorin Baden-Württemberg und Dr. Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell. Sämtliche Entscheidungen, die mit der SWR Intendantenwahl verbunden sind, fallen in gemeinsamer Sitzung von Rundfunk- und Verwaltungsrat des SWR.



