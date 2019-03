Die Green Investment Group von Macquarie und Univergy International geben die Gründung von Nara Solar bekannt.

Nara Solar wird sich auf die Entwicklung von kleinen bis großen photovoltaischen Sonnenenergieprojekten in einer frühen Phase spezialisieren.

Die in Madrid angesiedelte Plattform wird in ganz Europa tätig sein und eine anfängliche Pipeline von über 700 MW in Spanien, Frankreich und den Niederlanden entwickeln.

Nara Solar, ein neuer Solarenergieentwickler, gibt seine Neueinführung bekannt. Als 50:50-Joint Venture zwischen der Green Investment Group (GIG) von Macquarie [1] und Univergy International [2] wird Nara Solar von seiner Operationsbasis in Spanien aus kleine bis große Solarenergieprojekte im Frühstadium entwickeln.

Zu Beginn wird Nara Solar das bestehende europäische Portfolio von Univergy International entwickeln, das über 35 Projekte und insgesamt mehr als 700 MW umfasst. Mit seinem Firmensitz in Madrid sowie vier weiteren Büros in Spanien wird Nara Solar zunächst seine Aufmerksamtkeit auf den spanischen Markt richten und sich darum bemühen, im nächsten Jahr die Kapazität seines derzeitigen spanischen Portfolios zu verdreifachen.

Der europäische Markt bietet beträchtliches Potenzial für die Entwicklung von Solarenergieprojekten. Es wird davon ausgegangen, dass zwischen 2018 und 2022 über 93 GW an neuer Solarenergiekapazität hinzugefügt werden. Davon werden allein über 8 GW in Spanien angesiedelt sein, was einer jährlichen Wachstumsrate in Spanien von 21 entspricht. Solarenergie zählt derzeit zu den billigsten Arten von erneuerbaren Energien in Europa und 2018 ging das erste subventionsfreie, durch Stromabnahmeverträge unterstützte Solarenergieprojekt in Spanien ans Netz [3].

Yago Acon, CEO von Nara Solar, sagte: ‚Der europäische Solarenergiemarkt geht einer Phase signifikanten Wachstums entgegen, besonders in Spanien, wo sinkende Kosten der Industrie neues Leben eingehaucht haben. Es ist ein spannender Zeitpunkt für die Schaffung einer neuer Solarenergieplattform, die neue Investitionsmöglichkeiten schaffen und dazu beitragen wird, das Wachstum der Solarenergie in ganz Europa anzukurbeln.?

Hinweise an Redakteure

[1]Green Investment Group Limited (GIG) ist auf die Entwicklung grüner Infrastrukturprojekte und Eigeninvestitionen spezialisiert. Ihre Erfolgsbilanz, ihr Know-how und ihre Leistungsfähigkeit machen sie zu einem Weltmarktführer in Sachen grüner Investitionen, die dem Ziel der Unterstützung des Wachstums der weltweiten grünen Wirtschaft dienen. Als Teil der Macquarie Group ist GIG eines der weltweit größten Teams von spezialisierten grünen Investoren.

[2] Univergy International ist ein Entwicklungsunternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von photovoltaischen Solarenergieprojekten spezialisiert hat. Mit Firmenniederlassungen in Tokio und Madrid ist die Gruppe im Rahmen ihres globalen Projektportfolios von über 2,6 GW auf fast jedem Kontinent aktiv

[3] Solar Power Europe: Globaler Marktausblick 2018 2022

