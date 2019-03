Der DAX heute mit einer abwartenden Haltung. Im kurzfristigen Trading ergab sich am Vormittag ein Verkaufssignal mit Chance von ca. 20 Punkten - nach dem Mittag kann der DAX jedoch seine Stabilität untermauern. An der Tageseinschätzung einer Pendelbewegung wird festgehalten. Interessant jedoch weiterhin die sehr langfristigen Zeitebenen, die Monatskerzen, die die Grundstimmung in einem Markt gut ...

