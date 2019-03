Hamburg (ots) -



In "Harry Potter" verzauberte Clémence Poésy das internationale Publikum mit ihrem Talent. Auch am Theater, als Seriendarstellerin oder als Model überzeugt sie mit ihrer Vielseitigkeit und französischen Eleganz. Im Gespräch mit MADAME (EVT 06.03.) spricht die 36-Jährige über persönliche Eigenschaften, die ihr das Leben schwer machen und ihr größtes Glück.



"Ich denke, ich bin jemand, der treu und loyal ist", sagt die schöne Schauspielerin selbstbewusst. Trotzdem ist sie sich auch ihrer Schwächen bewusst und gibt zu, dass ihre Ängstlichkeit sehr schwierig für die Personen in ihrer Umgebung sein kann. Ihrem 18-jährigen Ich würde sie daher raten: "Es hinzukriegen, nicht mehr so ängstlich zu sein. Nicht mehr darüber nachzudenken, was wäre, wenn..."



Angst davor Zeit alleine zu verbringen, hat die Künstlerin jedoch nicht. Auf die Frage nach ihrem abendlichen Ritual antwortet die Französin charmant: "In Paris kaufe ich mein Brot in der Boulangerie d'à côté (Bäckerei nebenan). Dann gehe ich nach Hause, mache das Licht an und ziehe meine Schuhe aus." Ihr liebster Rückzugsort ist die eigene Küche in London, denn in der Hauptstadt Englands fühlt sie sich neben Paris am wohlsten.



Die sympathische Bodenständigkeit ist auch bei der Beschreibung ihrer besten Anschaffung zu erkennen: " Meine silberfarbenen, unechten Creolen, die ich gerade trage." Sie berichtet schmunzelnd: "Ich habe sie für fünf Pfund in einem Supermarkt in England gekauft. Die lege ich jetzt schon seit mehr als drei Jahren fast täglich an."



Clémence Poésys größtes Glück? Ganz einfach: "Der Duft im Nacken meines Sohnes Liam."



