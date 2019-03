Der Dow hat am Freitag nach schwachen Arbeitsmarktdaten nachgegeben. Im späteren Tagesverlauf erholten sich die Kurse teilweise, die US-Leitindizes schlossen damit nur leicht schwächer. Der Wirtschaftsberater von Trump, Larry Kudlow, sagte, er halte eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit bis April für möglich. Schauma. Fans der US-Börsen müssen heute folgendes beachten: Nach der US-Zeitumstellung am Sonntag beginnt der US-Aktienhandel bis 31.März (unsere Umstellung) nun schon um 14:30 Uhr MEZ statt sonst 15:30. In Wien geht es leicht nach oben heute Vormittag. Nach unten gehen derzeit die Volumina: Im ATX hat beispielsweise der Verbund als einziger Titel durchschnittlich höhere Tagesumsätze als im Vorjahr, die Erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...