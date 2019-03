Knapp 5,7 Milliarden Euro im Plus ist das Konto der Übertragungsnetzbetreiber Ende Februar. Allein im zweiten Monat des Jahres wuchs es um mehr als 600 Millionen Euro an, obwohl die Sonne schien wie selten und die Photovoltaik-Anlagen einen neuen Rekord bei der Stromproduktion im Februar erreichten.In keinem Februar bisher haben Photovoltaik- und Windkraftanlagen soviel Strom produziert wie in diesem Jahr. Die Erzeugung der Photovoltaik-Anlagen fiel mit 2,2 Milliarden Kilowattstunden dem IWR zufolge rund 20 Prozent höher aus als im Vorjahr. Die rund 130 Sonnenstunden waren fast doppelt soviel ...

