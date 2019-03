Unterföhring (ots) -



Dieses Duell hat's in sich! Bei "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben treffen mit Lucas Cordalis und Paul Janke zwei Alpha-Männer aufeinander. "Ich freue mich auf mein Einzel-Date mit dem ,Bachelor'. Aber anstatt zu knutschen gibt's voll auf die Zwölf von mir", verspricht Lucas Cordalis im Vorfeld des Duells. Paul Janke kontert: "Gut gebrüllt, lieber 'Global Gladiator'-Löwe! Ich mach' Dich zur Mietze-Katze!"



Cordalis und Janke treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Musik-Acts sind mit dabei: Stefanie Heinzmann ("Mother's Heart") und Joris ("Du"). Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.



Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.



"Schlag den Star", am Samstag, 16. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben



