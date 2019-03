Von Trefor Moss, Robert Wall und Wenxin Fan

LONDON/JAKARTA (Dow Jones)--Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien müssen auch indonesische Fluggesellschaften ihre Maschinen gleichen Typs auf dem Boden lassen. Die indonesischen Behörden folgten mit dieser Anordnung dem Beispiel Chinas.

Die Boeing-Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel fast 9 Prozent ab. Ethopian Airlines, deren Maschine am Sonntag kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt war, teilte mit, die Untersuchung der Unglücksursache sei in einem frühen Stadium. Die bisher verfügbaren Informationen rechtfertigten keine neuen Leitlinien für Fluggesellschaften.

Am Sonntagabend wollte sich ein Sprecher der US-Bundesluftverkehrsbehörde FAA nicht zu dem Vorgehen Indonesiens äußern. Zuvor hatte er erklärt, die FAA beobachte die Entwicklungen und wolle die Äthiopier bei ihren Untersuchungen unterstützen.

Chinesische und indonesische Fluggesellschaften gehören zu den größten Kunden von Boeing und für die Branche könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Insgesamt 378 Maschinen des neuen Modells 737 Max 8 sind bereits im Einsatz, weitere 5.526 sind bestellt, wie eine Auswertung der Flotten-Datenbank CAPA zeigt. Das Modell ist somit wichtig für die Expansionspläne etlicher globaler Fluggesellschaften und für das Geschäft von Boeing selbst.

"Dass China die Maschinen am Boden lässt, erhöht definitiv den Druck auf Boeing", sagte Richard Aboulafia von der Branchenberatung Teal Group. Der Hersteller müsse einen schnellen und überzeugenden Beweis für die Sicherheit des Flugzeug erbringen. Andernfalls "könnte der Schaden ernster werden, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf den Ruf", sagte er.

Die chinesische Luftfahrtbehörde hat die Fluggesellschaften des Landes angewiesen, die 737 MAX nicht mehr einzusetzen und damit mit den Konventionen gebrochen. Üblicherweise ordnen die Aufsichtsbehörden des Landes, das den Flugzeugtyp zertifiziert hat, solche Sicherheitsmaßnahmen an. In diesem Fall wäre das die FAA.

Auch Ethiopian Airlines ließ ihre gesamte Flotte dieser Maschinen am Tag nach dem Absturz, bei dem alle 157 Insassen ums Leben kamen, am Boden. Es war die zweite tödliche Katastrophe mit dem neuen Modell in wenigen Monaten. Erst im Oktober war eine Boeing 737 MAX 8 der Fluggesellschaft Lion Air vor der indonesischen Küste abgestürzt, ebenfalls kurz nach dem Start. Bei dem Unglück kamen alle 189 Menschen an Bord ums Leben.

Boeing teilte mit, der Konzern sei in Gesprächen mit Regulierungsbehörden und Fluggesellschaften. "Wir ergreifen alle Maßnahmen, um alle Aspekte dieses Unfalls vollständig zu verstehen und arbeiten eng mit dem Ermittlungsteam und allen beteiligten Aufsichtsbehörden zusammen", teilte Boeing mit.

(Mitarbeit: Andy Pasztor, I Made Sentana, Gaurav Raghuvanshi und Mike Cherney)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2019 08:12 ET (12:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.