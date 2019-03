Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industriedaten für Januar enttäuschen

Die deutsche Wirtschaft ist schwach ins neue Jahr gestartet. Anhaltende Probleme in der Kfz-Wirtschaft ließen die Produktion von Investitionsgütern auf den niedrigsten Stand seit März 2017 fallen, die Exporte stagnierten auf dem Vormonatsniveau und die Auftragseingänge lassen nicht auf eine durchgreifende Besserung hoffen. Passend zu alledem hat der Rückgang der Stimmungsindikatoren bis zuletzt angehalten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank die Produktion im produzierenden Sektor gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, während Volkswirte einen Zuwachs von 0,4 Prozent prognostiziert hatten.

RWI senkt deutsche Wachstumsprognosen für 2019 und 2020

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum für 2019 und 2020 gesenkt. Für 2019 rechnen die Ökonomen nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9 Prozent. Im Dezember hatten sie noch eine Rate von 1,4 Prozent genannt. Im Jahr 2020 sollte das Wachstum nach ihrer Prognose auf 1,5 Prozent steigen, vor allem wegen deutlich mehr Arbeitstagen. Bisher war das RWI für 2020 von einem BIP-Wachstum von 1,6 Prozent ausgegangen.

Türkische Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal kräftig

Die türkische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2018 stärker geschrumpft als erwartet. Wie die Statistikbehörde mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine Währungskrise im vergangenen Sommer und eine straffe Geldpolitik haben den Konsum und die Investitionen belastet. Volkswirte hatten einen BIP-Rückgang um 2,6 Prozent prognostiziert.

OECD-Frühindikator deutet auf Wachstumsabschwächung

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine Wachstumsabschwächung in den meisten großen Mitgliedsstaaten hin. Die Einschätzung für die USA, Kanada, Großbritannien und das Euro-Währungsgebiet als Ganzes, einschließlich Deutschland und Italien, bleibt nach wie vor von einer nachlassenden Wachstumsdynamik geprägt, erklärte die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Für Januar sinkt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum um 0,1 auf 99,1 Punkte.

IEA sagt zweite Welle der Schieferölrevolution voraus

Die USA sind auf dem besten Weg, bis 2021 ein Nettoexporteur von Erdöl zu werden und dürften bald darauf Russland sowie Saudi-Arabien, den derzeit größten Ölexporteur der Welt, übertreffen. In ihrem jährlich vorgelegten Bericht zum Ölmarktausblick erwartet die Internationale Energie-Agentur (IEA), dass die USA ihre Brutto-Rohölexporte bis 2024 auf 4,2 Millionen Barrel pro Tag verdoppeln werden, während die Gesamtexporte von Rohöl und Raffinerieprodukten 9 Millionen Barrel pro Tag erreichen sollten.

Autoverkäufe in China weiter rückläufig

Die Autoverkäufe in China haben ihre Talfahrt auch im Februar fortgesetzt und waren damit den achten Monat in Folge rückläufig. Der Absatz im Januar und Februar - ein Zeitraum, in den auch das chinesische Neujahrsfest fiel - lagen mit 3,85 Millionen Fahrzeugen um 15 Prozent unter dem Vorjahr, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mitteilte.

Barnier: Verhandlungen zum Brexit finden "fortan in London" statt

Die EU sieht vor der Abstimmung des britischen Unterhauses über den Brexit-Vertrag keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen mit Großbritannien. Die EU habe "konstruktive Vorschläge" gemacht, sagte Verhandlungsführer Michel Barnier der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. "Die Gespräche, die Verhandlungen finden fortan zwischen der Regierung in London und dem Parlament in London statt."

Finanzfirmen verlagern 900 Mrd Pfund vor Brexit

Finanzfirmen verlagern rund 900 Milliarden Pfund an Vermögenswerten aus dem Vereinigten Königreich in andere europäische Länder, bevor das Land voraussichtlich die EU verlässt. Wie eine Studie der Denkfabrik New Financial zeigt, leiten mehr als 275 Unternehmen Vermögenswerte um in kontinentaleuropäische Finanzzentren wie Dublin, Luxemburg, Paris, Frankfurt und Amsterdam.

Bei EU-Finanzministerrat Ablehnung von Digitalsteuer zu erwarten - Kreise

Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) werden sich bei ihrem Finanzministertreffen am Dienstag nach der Erwartung im Bundesfinanzministerium nicht auf eine gemeinsame EU-Digitalsteuer einigen können. Deutschland warnt für diesen Fall davor, nationale Lösungen einzuführen, wie sie Frankreich angekündigt hat. "Wir gehen davon aus, dass eine einstimmige Annahme nicht zu erwarten ist", sagte ein hochrangiger Ministeriumsbeamter in Berlin.

Werteunion der CDU fordert Merkel zum Rücktritt auf

In der Union regen sich Stimmen, die nach einem Wechsel im Kanzleramt rufen. "Ich gehe davon aus, dass die SPD spätestens nach den Landtagswahlen im Osten panikartig die Koalition verlassen wird. Die CDU muss sich darauf vorbereiten und sollte proaktiv den Wechsel im Kanzleramt betreiben", sagte Alexander Mitsch, Vorsitzender der konservativen "Werteunion" in der CDU, der Passauer Neue Presse.

Maas sagt Friedensprozess in Afghanistan Deutschlands Unterstützung zu

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei seinem Afghanistan-Besuch dem Friedensprozess in dem Krisenland seine Unterstützung zugesagt. In den Friedensprozess mit den radikalislamischen Taliban sei auch dank der Initiative der USA Bewegung gekommen, erklärte Maas. In dieser Phase verfolge die Bundesregierung das Ziel, "den Menschen vor Ort zu versichern, dass wir uns auch weiterhin für eine friedliche Konfliktlösung und die wirtschaftliche Entwicklung der Region einsetzen".

