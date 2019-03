Der als unerwünschte Person erklärte deutsche Botschafter Kriener ist aus Venezuela ausgereist. Der Diplomat hatte Interimspräsident Guaidó unterstützt.

Der deutsche Botschafter Daniel Kriener hat nach seiner Ausweisung Venezuela verlassen. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro hatte den Diplomaten zuvor zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen. Sie warf ihm Parteinahme für die Opposition rund um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó vor.

Die Bundesregierung wies die Vorwürfe zurück. Kriener befinde sich auf dem Weg zurück nach Deutschland, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Eigentlich hätte der Botschafter das südamerikanische Land nach dem Ablauf einer Frist von 48 Stunden bereits am Freitag verlassen müssen.

Ein massiver Stromausfall in Venezuela beeinträchtigte aber auch den Flugverkehr. Die Ausreise habe sich daher verzögert, sagte der Außenamtssprecher. In den kommenden Tagen sollen nun Konsultationen stattfinden. "Dann wird zu entscheiden sein, wie man weiter vorgeht", sagte der Sprecher.

Kriener hatte vor einer Woche gemeinsam mit anderen Diplomaten Maduros Gegenspieler Guaidó am Flughafen von Caracas erwartet. Damit wollten sie verhindern, dass Guaidó nach einer Reise durch Südamerika bei seiner Rückkehr festgenommen ...

