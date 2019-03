Angesichts zunehmender Risiken für die exportstarke deutsche Wirtschaft hat nun auch der Industrieverband BDI seine Wachstumsprognose heruntergeschraubt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie rechnet für 2019 noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 1,2 Prozent - bisher waren es 1,5 Prozent. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang nannte am Montag in Berlin als Hauptgründe "Verwerfungen im Außenhandel" mit dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten. Dies könne die deutsche Wirtschaft "gefährlich nahe" an die Nulllinie bringen.

Die deutschen Exporte dürften mit einem Plus von 1,5 Prozent nur leicht zulegen. Dagegen blieben die Aussichten für die Binnenkonjunktur positiv.

Der BDI bleibt aber noch optimistischer als zum Beispiel die Bundesregierung, die ihre Prognose auf 1,0 Prozent verringert hatte. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung 2019 nur um 0,7 Prozent zulegt - das wäre halb so stark wie im vergangenen Jahr./hoe/DP/jsl

AXC0162 2019-03-11/14:31