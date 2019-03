Die S&T AG konnte in den ersten Wochen des Jahres im margenträchtigen Segment "IoT Solutions" drei renommierte Projekte gewinnen. Zwei der drei neuen Kundenprojekte konnten im dem neuen Segment "IoT Solutions - America" abgeschlossen werden, dass durch den sukzessiven Ausbau von Software- und Services-Kompetenzen aus dem ehemaligen Hardware-Segment "Embedded Systems" hervorgeht: Zum einen wurde hier ein Vertrag mit einer der größten chinesischen Airlines über USD 18 Mio. in dem wachsenden Geschäftsfeld Avionics abgeschlossen, teilt S&T mit. Die S&T liefert dem Kunden über die Tochter Kontron ihre zertifizierten Inflight Entertainment Lösungen, die bereits weltweit in über 4.000 Verkehrsflugzeugen und Business-Jets integriert sind. ...

