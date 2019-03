Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos sieht feste Männer- und Frauenrollen nicht grundsätzlich negativ. "Ich finde nicht, dass man als Frau versuchen sollte, männlicher zu sein, oder als Mann femininer", sagte sie im "Zeitmagazin Mann".

Sie finde es toll, dass Männer sich jetzt auch ums Baby kümmern. "Aber sie sind dann zu Hause nicht die Mutti, finde ich. Sondern sie sind dann der Vater, der zu Hause ist." Auch in ihrer Beziehung mit ihrem Mann, dem Schauspieler Jan Josef Liefers, gebe es klare Rollen: "Ich hätte nach ein paar Jahren sagen können: Mensch, jetzt musst du doch mal lernen, wo unsere Mülltonne steht. Oder: Du könntest auch mal wissen, wo unser Klopapier liegt. Räum doch mal den Geschirrspüler aus oder den Tisch ab! Das ist häufig ein Knackpunkt nach ein paar Jahren Beziehung, wenn die rosarote Brille weg ist, dass man als Frau fragt: Mensch, wieso ist er denn jetzt so? Er war aber schon immer so! Am Anfang hat es mich ja auch nicht gestört."

Loos sagte auch, was sie an ihrem Mann schätzt: "Jan ist in einem männerlosen Haushalt aufgewachsen, mit seiner Mutter und seinen zwei Omas. Der liebt Frauen. Das ist auch etwas, was ich immer schon an ihm gemocht habe. Dass er sehr großen Respekt vor Frauen hat."