Deutsche Bank & Commerzbank: Jetzt also doch!

Die bohrenden Fragen aus der Öffentlichkeit und das Drängen aus der Politik haben nun offenbar dafür gesorgt, dass man bei der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) sowie der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) schwach geworden ist und endlich miteinander über eine Fusion redet.

Zumindest "inoffizielle Kontakte in sehr kleiner Runde" soll es laut eines Berichts der "Welt am Sonntag" bereits gegeben haben, obwohl man bei den beiden Instituten lange Zeit nichts von einer Fusion wissen wollte. Auch jetzt ist es höchst fraglich, ob wir am Ende einen solchen Zusammenschluss sehen werden. Einige Marktexperten sind ohnehin der Ansicht, dass man die Finger davon lassen sollte.

