Der Danske Bank Senioranalyst Mikael Olai Milhøj wies daraufhin, dass sich der EUR/USD am Freitag etwas erholte, aber selbst die schwachen US Arbeitsmarktdaten konnten das Paar nicht über 1,1250 steigen lassen. EUR/USD technische Analyse "Wir sind der Ansicht, dass die USA näher an der konjunkturellen Wende dran ist als die Eurozone und sollten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...