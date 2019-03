DJ DGAP-HV: Axel Springer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.04.2019 in Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Axel Springer SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Axel Springer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.04.2019 in Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-03-11 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Axel Springer SE Berlin ISIN DE0005501357 / WKN 550135 ISIN DE0005754238 / WKN 575423 Einladung zur Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2019 am 17. April 2019 um 10:00 Uhr in der Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin, ein. *Tagesordnung:* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Axel Springer SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem zusammengefassten Lagebericht der Axel Springer SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Die vorstehenden Unterlagen (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG1 zu den übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Axel Springer SE unter go.axelspringer.com/hv2019 zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung der Axel Springer SE zugänglich gemacht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 1 Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die Axel Springer SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ("SE-VO") Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. 2. *Verwendung des Bilanzgewinns* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 226.580.153,10 vollständig zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 2,10 je dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien, sodass alle Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt sind. Bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien jedoch ändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von EUR 2,10 je dividendenberechtigte Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet. Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Dividende soll daher am 24. April 2019 ausgezahlt werden. 3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Axel Springer SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Axel Springer SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats in zwei Gruppen abstimmen zu lassen: zum einen über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Axel Springer SE außer Frau Dr. h. c. Friede Springer und zum anderen über die Entlastung von Frau Dr. h. c. Friede Springer als Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE. 5. *Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, Bestellung des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine etwaige prüferische Durchsicht weiterer unterjähriger Finanzberichte* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Audit Committees vor: Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019, b) zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie c) für eine etwaige prüferische Durchsicht weiterer unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2019 und 2020 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Das Audit Committee erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die seine Auswahl oder die Auswahl der Hauptversammlung der Axel Springer SE im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der Abschlussprüfung auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften beschränkt, es folglich frei in seiner Entscheidung war. 6. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17 SEAG, § 21 Abs. 3 SEBG, der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Axel Springer SE zwischen der Axel Springer SE (vormals firmierend unter Axel Springer AG) und dem Besonderen Verhandlungsgremium der Axel Springer AG vom 18. November 2013 und § 9 Abs. 1 der Satzung der Axel Springer SE nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht aus neun Mitgliedern. Mit Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, längstens jedoch für sechs Jahre zu wählen: a) Herrn Ralph Büchi, COO und Stellvertreter des CEO der Ringier AG, Schweiz, wohnhaft in Uitikon Waldegg, Schweiz, b) Herrn Oliver Heine, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Heine & Partner, wohnhaft in Hamburg, Deutschland, c) Herrn Dr. Alexander C. Karp, CEO Palantir Technologies Inc., wohnhaft in Palo Alto, USA, d) Frau Iris Knobloch, Präsidentin Warner Bros. Entertainment France S.A.S., wohnhaft in Neuilly-sur-Seine, Frankreich, e) Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung der TRUMPF GmbH + Co. KG, wohnhaft in Gerlingen, Deutschland, f) Herrn Ulrich Plett, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Berlin, Deutschland, g) Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle, Unternehmer, wohnhaft in München, Deutschland, h) Frau Dr. h. c. Friede Springer, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Axel Springer SE, wohnhaft in Berlin, Deutschland, i) Herrn Martin Varsavsky, Entrepreneur, wohnhaft in Madrid, Spanien. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf eine Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat der Axel Springer SE für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und das von ihm beschlossene Kompetenzprofil für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat Herr Ralph Büchi als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. Unter "Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6" dieser Tagesordnung sind die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sowie weitere Informationen beigefügt. 7. *Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands* Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf den Gebieten Journalismus, Medien, Kommunikation, Information, Unterhaltung, Rubrikengeschäft, Vermarktung und Anzeigengeschäft. Die Betätigung kann erfolgen durch Herstellung, Verbreitung, Vermittlung, Vertrieb von oder Handel mit Rechten, Inhalten, Anwendungen oder sonstigen Erzeugnissen sowie die Erbringung von jeweils dazugehörigen Dienstleistungen (vgl. § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft). Die Tätigkeit der Gesellschaft wird zunehmend durch den technischen Fortschritt geprägt

werden, insbesondere den Einsatz digitaler Technologien, z. B. digitale Plattformen und künstliche Intelligenz. Hierdurch ergeben sich für die Gesellschaft vielfältige Chancen und Betätigungsfelder. Durch die vorgeschlagene Änderung soll der Unternehmensgegenstand entsprechend angepasst werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, zu beschließen: § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: "_§ 2 Gegenstand des Unternehmens_ 1. _Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf den Gebieten_ a) _Journalismus, Kommunikation, Information und Unterhaltung,_ b) _Entwicklung und Betrieb Digitaler Plattformen, insbesondere in den Bereichen journalistische Inhalte sowie Stellen- und Immobilienrubriken,_ c) Vermarktung und Vermittlung von sowie Handel mit Rechten (insbesondere Bild- und Textrechten), Verträgen (insbesondere im Bereich Gewinnung von Mitarbeitern), journalistischen Inhalten, Waren verschiedener Art (insbesondere Konsumgüter und IT-Produkte), Immobilien sowie Anwendungen unter Nutzung von Medien oder Digitalen Plattformen und die Erbringung von jeweils dazugehörigen Dienstleistungen, sowie d) _Technologie und Digitalisierung in Zusammenhang mit Vorstehendem._" § 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bleiben unverändert. *Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6* _Ralph Büchi_ Ralph Büchi, geboren 1957, verfügt über die schweizerische und die französische Staatsbürgerschaft und hat 1981 mit dem Lizentiat für Betriebswirtschaft an der Universität Zürich abgeschlossen. Von 1981 bis 1999 war er zuerst als Mitglied der Wirtschaftsredaktion und anschließend als Geschäftsführer für die Verlagsgruppe Handelszeitung in der Schweiz tätig. In diesen Jahren baute er die Verlagsgruppe aus und erwarb zusammen mit zwei Partnern über einen Management-Buyout die Kapitalmehrheit. 1999 erfolgte der Verkauf der Verlagsgruppe Handelszeitung an die Axel Springer AG. In der Folge baute Ralph Büchi das Schweiz-Geschäft von Axel Springer mit dem Erwerb der Jean Frey AG und Teilen des Ringier-Portfolios 2007 weiter aus. 2008 wurde er zusätzlich zur Leitung des Schweiz-Geschäfts zum President International der Axel Springer AG ernannt. Von 2012 bis 2014 war Ralph Büchi Mitglied des Vorstands der Axel Springer SE und verantwortlich für das internationale Geschäft. 2014 erfolgte die Rückkehr in die Schweiz unter Beibehaltung der Verantwortung für das internationale Publishing-Geschäft von Axel Springer. Parallel liefen unter der Führung von Ralph Büchi die Vorbereitungen zur Gründung des neuen Schweiz-Joint Venture mit der Ringier AG, Zürich, das er ab dem Start 2016 als CEO leitete. 2017 wechselte Ralph Büchi von Axel Springer als COO und Stellvertreter des CEO ins Group Executive Board (Vorstand) der international tätigen Ringier-Gruppe, wo er für das Publishing-Geschäft verantwortlich zeichnet. Ralph Büchi ist derzeit auch Chairman der in London domizilierten FIPP (The Network for Global Media). *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:* Keine *Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* * Cash zweiplus AG, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der Ringier Axel Springer Schweiz AG) * DeinDeal AG, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der Ringier AG) * Le Temps SA, Schweiz, Delegierter des Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der Ringier Axel Springer Schweiz AG) * Ringier Africa AG, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der Ringier AG) * Ringier Axel Springer Media AG, Schweiz, Präsident des Verwaltungsrats bis 31. März 2019 *Weitere wesentliche Tätigkeiten:* * COO und Stellvertreter des CEO der Ringier AG, Schweiz * CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG, Schweiz _Oliver Heine_ Oliver Heine, geboren 1962 in Hamburg, studierte von 1984 bis 1990 Rechtswissenschaft in Hamburg. 1995 erfolgte die Zulassung zum Rechtsanwalt. Herr Heine ist als Rechtsanwalt in Hamburg und als Unternehmer tätig. Seit April 2005 ist Herr Heine Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE. Er ist Mitglied des Audit Committee des Aufsichtsrats. Vorher war er mehrere Jahre stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der BZ "Braunschweiger Zeitung". *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:* Keine *Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* Keine *Weitere wesentliche Tätigkeiten:* * Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Heine & Partner _Dr. Alexander C. Karp_ Dr. Alexander C. Karp ist Mitgründer und CEO von Palantir Technologies Inc. Palantirs Softwareprodukte werden von Verteidigungs- und Nachrichtendiensten weltweit sowie von Wirtschaftsunternehmen aus der Energie-, Finanz- und Gesundheitsbranche genutzt. Dr. Karp besuchte das Haverford College (Bachelor of Art, 1989) und die Stanford Law School (J.D., 1992). Er promovierte 2002 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main (magna cum laude). Im Dezember 2018 wurde Herr Karp für den Aufsichtsrat der BASF SE nominiert. Die Wahl wird auf der Hauptversammlung des Unternehmens im Mai 2019 stattfinden. Dr. Karp praktiziert Chen-Stil Tai Chi und ist ein begeisterter Skilangläufer. Seit April 2018 ist Alexander Karp Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE. *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:* Keine *Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* * The Economist Newspaper Limited, Großbritannien, Mitglied des Board of Directors *Weitere wesentliche Tätigkeiten:* * Palantir Technologies Inc., USA, CEO * Bilderberg Meetings, Mitglied des Steering Committees _Iris Knobloch_ Iris Knobloch ist seit Juni 2006 Präsidentin von Warner Bros. Entertainment in Frankreich und dort für alle Aktivitäten in Frankreich zuständig (einschließlich Produktion und Vertrieb von Kinofilmen, TV, Home Video, Consumer Products, Digital and Emerging Distribution Technologies). Sie leitet zudem die Home Entertainment Aktivitäten von Warner Bros. in Benelux und Warner Bros. strategische Entwicklung in Afrika. Zuvor war Frau Knobloch für Time Warners "International Relations and Strategic Policy" in Europa verantwortlich und arbeitete u.a. in Los Angeles und London. Vor ihrer Tätigkeit bei Warner Bros. war Frau Knobloch Rechtsanwältin bei den Kanzleien Noerr, Stiefenhofer & Lutz und O'Melveny & Myers in München, New York und Los Angeles. Frau Knobloch ist dreisprachig (Englisch, Deutsch und Französisch). Sie hat ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwigs-Maximilians-Universität absolviert und zudem einen Master of Laws (LL.M.) der New York University erlangt. Sie ist in Deutschland, New York und Kalifornien als Anwältin zugelassen. Iris Knobloch ist Vice Chairman und Lead Independent Director des Board of Directors von AccorHotels und ab dem 1. April 2018 Mitglied des Board of Directors von Lazard; zudem ist sie Mitglied des Board of Governors des American Hospital of Paris. 2008 wurde sie von Präsident Sarkozy zum Ritter der Ehrenlegion (Chevalier de la Légion d'Honneur) ernannt. Seit April 2018 ist Frau Knobloch Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE. *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:* Keine *Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* * Accor S.A.*, Frankreich, Stellvertretende Vorsitzende des Board of Directors und Lead Independent Director * Lazard Ltd.*, Bermuda, Mitglied des Board of Directors *Weitere wesentliche Tätigkeiten:* * Warner Bros. Entertainment France S.A.S., Frankreich, Präsidentin * American Hospital of Paris, Frankreich, Mitglied des Board of Governors * börsennotiert _Dr. Nicola Leibinger-Kammüller_ Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, geboren 1959, studierte Germanistik, Anglistik und Japanologie in Freiburg, Middlebury, VT (USA) und Zürich. Das Studium schloss sie mit der Promotion zum Dr.-phil. an der Universität Zürich ab. 1985 trat sie im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in die TRUMPF Gruppe, einem der weltweit führenden Anbieter von Werkzeugmaschinen und Lasertechnologie, ein. Im Anschluss war sie von 1988 bis 1990 für die TRUMPF Corporation in Japan tätig. Von 1992 bis 2010 übernahm Dr. Leibinger-Kammüller die Geschäftsführung der Berthold Leibinger Stiftung GmbH. Seit 2003 ist sie Mitglied der Geschäftsführung der TRUMPF GmbH + Co. KG, deren Vorsitz sie 2005 übernahm. Zudem ist Dr. Leibinger-Kammüller Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens AG. Daneben nimmt Frau Dr. Leibinger-Kammüller ehrenamtliche Aufgaben im wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich wahr, u. a. durch die Mitgliedschaften im Senat der Max-Planck-Gesellschaft und im Präsidium des Stifterverbandes. Seit 2010 ist Frau Dr. Leibinger-Kammüller Mitglied im Aufsichtsrat der Axel Springer SE. *Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden

March 11, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)