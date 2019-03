Der gebürtige Franzose David Guidez unterstützt Hugo und Harald Vogelsang in der Geschäftsleitung und wird für die Bereiche Produktion, Qualitätswesen, Auftragsabwicklung und Service verantwortlich sein. Er arbeitet und lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn war er in verschiedenen Positionen in den Bereichen Produktionsleitung, Operational Excellence und Mitarbeiterführung in mittelständisch geprägten Unternehmen tätig. Den Großteil seines Berufslebens verbrachte er im Produktionsmanagement, zuletzt war er ...

