Das Silicon Valley und San Francisco bereiten sich etliche Börsengänge besonders prominenter Unternehmen wie Uber, Lyft, Airbnb oder Pinterest vor. Szenekenner Bob Blee zu den Börsenaspiranten und ihren Bewertungen.

Bob Blee ist als Chef der Corporate Finance Sparte der Silicon Valley Bank ein profunder Kenner der Tech-Szene. Er verantwortet einen einflussreichen Bericht, der regelmäßig die Lage der Tech-Branche beleuchtet. Im Interview erklärt er, wie sich die Börsenaspiranten verändert haben und warum trotz hoher Bewertungen noch Raum bei ihren Aktienkursen sein könnte.

Mr. Blee, wir haben nun ein volles Jahrzehnt mit Niedrigzinsen, Unmengen flüssigen Kapitals und vielen Investitionen in Jungunternehmen hinter uns. Geht diese historische Phase nun zu Ende?Niemand weiß das genau. Aber die meisten Indikatoren sind weiterhin positiv. Wir haben noch mehr Unicorns (Jungunternehmen, die mindestens eine Milliarde Dollar wert sind, die Redaktion) als vor zwölf Monaten. Die meisten von ihnen müssten kein neues Kapital aufnehmen. Aber der Druck ist da, an die Börse zu gehen. Sie sind zwar hoch bewertet, könnten aber nur einen kleinen Teil an die Börse bringen. Unsicherheit belastet immer, wie beispielweise drohende Handelskriege oder höhere Zinsen. Aber es gibt viel Rückenwind.

Ist die Situation noch gesund?Für das Innovationssystem im Ganzen, ja. Neue Start-ups kriegen Finanzierungen und können loslegen und wachsen. Das hat sich nicht geändert, trotz der Korrektur an der Börse im Herbst.

Aber es ist historisch gesehen eine sehr lange Phase von steigenden Wachstumsfinanzierungen und Bewertungen.Ja, aber gleichzeitig hat sich die Definition des Tech-Sektors geändert. Vor zwanzig Jahren bezeichnete man damit vor allem Unternehmen mit Tech-Produkten, die geschützt waren, beispielsweise über Patente. Es war ein viel kleinerer Sektor. Heute stehen vor allem Geschäftsmodelle im Vordergrund, die Branchen verändern.Sind Mobilitätsdienstleister wie Uber oder Lyft Tech-Unternehmen? In der alten Welt wären sie nicht so definiert ...

