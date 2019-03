Im Silicon Valley hoffen wieder alle auf das große Geld aus Börsengängen - so wie kurz vor dem Crash im Jahr 2000. Doch fast alle Börsenkandidaten sind bereits mit Milliarden bewertet. Bleibt noch was für Anleger?

Freitagmittag in der Niederlassung der Silicon Valley Bank in San Francisco, einer der ersten Adressen des kalifornischen Hightechtals für Gründer und Investoren. In der Lobby, gegenüber vom Nespresso-Automaten, diskutieren vier Banker lautstark eine Finanzierung. Es geht um mehrere Hundert Millionen Dollar für ein Start-up. "Wir sollten uns da noch viel stärker engagieren", sagt der Wortführer, klappt sein Notebook zu, steht auf und zieht seinen Fleece-Pulli mit dem Banklogo glatt. "Lotet das noch mal gründlich aus - und schiebt es auf mich, falls das jemandem nicht passen sollte."

Anteile an Jungunternehmen zu haben ist wieder angesagt im Silicon Valley. Die wichtigste Hightechregion der Welt steht vor einem neuen Anfall von Börsenfieber. Immobilienmakler spekulieren nach der Ära der Google- und Facebook-Multimillionäre auf Nachschub von Neureichen, auf die Profiteure von Börsengängen der Unicorns - Start-ups, die mindestens eine Milliarde Dollar wert sind. An der Spitze stehen die Decacorns mit über zehn Milliarden Bewertung - Weltmarken wie Uber, Lyft oder Airbnb.

Vieles von dem, was in den nächsten Monaten an die Börse kommt, ist schon zehn Jahre alt, immer und immer wieder neu finanziert. Anleger, die bei einem Börsengang (Initial Public Offering, IPO) Aktien zeichnen sollen, fragen sich deshalb, wie viel an Wachstum und damit Kursgewinnen noch für sie drin ist. Kann sich eine schon astronomisch hohe Bewertung nach dem Börsengang noch mal vervielfachen, so wie einst die von Amazon, Google und Co.? Oder haben die Profis schon das Beste vorweggenommen und laden völlig überbewertete Firmen bei Normalanlegern ab?

Unprofitabel, aber umsatzstark

Die Stimmung erinnert an das Jahr 1999, die Zeit kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. "Party like it's 1999" hieß es damals nach einem Song von Prince. 20 Jahre später drängen wieder Unternehmen an die Börse, die zwar schnell wachsen, aber unprofitabel sind. Nur dass diese heute wesentlich größer, mächtiger und bekannter sind als die Kandidaten von 1999. Uber, Lyft und Airbnb halten mit ihren aggressiven Geschäftsmodellen etablierte ...

