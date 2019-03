General Atlantic, ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, gab heute bekannt, dass Loek van den Boog, der ehemalige Chairman von Mendix und Myriad, als Spezialberater und Chairman zu General Atlantic Niederlande gewechselt ist. Van den Boog kehrt in das Unternehmen zurück, in dem er bereits von 1996 bis 2004 als Spezialberater tätig war. Während seiner vorherigen Tätigkeit bei General Atlantic hatte er eine Reihe von Vorstandspositionen bei Portfoliounternehmen inne, darunter bei Global Collect und Patni Computer Systems. Nach seiner Rückkehr wird er seine Erfahrungen im Software- und Technologiebereich und sein umfassendes Netzwerk einbringen, um die Investmentteams und Portfoliounternehmen des Unternehmens strategisch zu unterstützen und zu beraten.

Die Mitglieder des Spezialberaterteams von General Atlantic, dem leitende Führungskräfte aus aller Welt angehören, tauschen untereinander fundiertes betriebswirtschaftliches Fachwissen und Best Practices aus, um das Ziel des Unternehmens zu unterstützen, Wachstumsunternehmen bei deren Streben nach der Marktführerschaft strategischen Mehrwert anzubieten.

"Loek van den Boog verfügt über herausragende Erfahrungen bei der Führung wachstumsstarker Softwareunternehmen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung internationaler Expansionsstrategien", so Gabriel Caillaux, Managing Director und Head of EMEA bei General Atlantic. "Im Namen des gesamten Teams von General Atlantic heißen wir Van den Boog erneut herzlich im Unternehmen willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Van den Boog ist eine Führungspersönlichkeit aus der Softwarebranche sowie unabhängiger Berater und privater Investor. Derzeit ist er als Aufsichtsratsvorsitzender bei Five Degrees tätig, einem Anbieter für digitale Banking-Technologie, sowie als Berater für Vallstein, einen führenden Anbieter von Lösungen für das Bank Relationship Management mit Sitz in Amsterdam. Zuvor bekleidete Van den Boog leitende Positionen bei internationalen Softwareunternehmen und war Vorsitzender bzw. Vorstandsmitglied bei verschiedenen privaten und öffentlichen Unternehmen, darunter Oracle, Mendix, Global Collect, Myriad Group, FICS und Patni Computer Systems, wo er von 2009 bis 2010 als Executive Director und Interim-CEO tätig war.

"Ich freue mich darauf, wieder für General Atlantic tätig sein zu dürfen, um dort mit den Investmentteams und mit dem Portfolio an Wachstumsunternehmen zusammenzuarbeiten, die Branchen anführen und grundlegend verändern möchten", so Van den Boog. "Ich hoffe, dass ich das breite Spektrum an Erfahrungen, das ich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn in den Bereichen Executive, Non-Executive und als Berater erworben habe, bei General Atlantic und seinen Portfoliounternehmen nutzbringend einsetzen kann."

Gabriel Caillaux ergänzt: "Ich möchte Jan-Michiel Hessels, der fünf Jahren lang Sonderberater bei General Atlantic war, für seine wertvollen Beiträge zum Erfolg des Unternehmens und für die wichtige Rolle danken, die er bei der Beratung und Wachstumsbeschleunigung unserer Portfoliounternehmen gespielt hat. Wir wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute."

In der Region EMEA verfügt General Atlantic über 27 Investmentspezialisten mit Sitz in London, Amsterdam und München und tätigte in der Region seit 1989 Investitionen in Höhe von insgesamt rund 7,5 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2018). Das Unternehmen investiert in die vier Schlüsselsektoren Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie und Konsumgüter. General Atlantic hat in eine Reihe führender wachstumsstarker Unternehmen in der EMEA-Region investiert, darunter Adyen, Argus Media, ControlExpert, FlixBus, Greensill, Hemnet, Hyperion Insurance Group, IHS Markit, Joe the Juice, Käuferportal, ManoMano, Network International, NUCOM Group, Openclassrooms, powercloud, Property Finder, Saxo Bank, Sézane, Studio Moderna und Typeform.

Über General Atlantic

General Atlantic ist eine der führenden globalen Beteiligungsgesellschaften, die Unternehmen auf ihrem Wachstumskurs finanziell und strategisch unterstützt. Das im Jahr 1980 gegründete Unternehmen verfolgt ein kooperatives globales Konzept und verbindet branchenspezifisches Fachwissen, einen langfristigen Investmenthorizont und ein umfassendes Verständnis der Wachstumsfaktoren, um weltweit mit herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten und Managementteams zusammenzuarbeiten und außergewöhnliche Unternehmen aufzubauen. General Atlantic verfügt über mehr als 150 Investmentspezialisten mit Sitz in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen über General Atlantic finden Sie unter: www.generalatlantic.com

