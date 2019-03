Fällt der Abstimmungsmarathon über den Brexit aus? Droht eine Revolte im britischen Parlament? In London liegen die Nerven kurz vor den wichtigen Entscheidungen über den EU-Austritt blank.

Keine drei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens herrscht Chaos in London. Zuerst gab es Zweifel, ob der geplante Abstimmungsmarathon zum Brexit in diesen Tagen überhaupt stattfinden wird. Dann wurde über eine mögliche Reise der britischen Premierministerin Theresa May nach Straßburg spekuliert, um in letzter Minute Zugeständnisse der Europäischen Union zu erreichen.

Der irische Regierungschef Leo Varadkar warnte die britische Regierung davor, die Brexit-Abstimmungen abzusagen. May will am Dienstag eigentlich dem Parlament in London das mit Brüssel ausgehandelte EU-Austrittsabkommen vorlegen. Sollte es abgelehnt werden, will sie die Parlamentarier vor die Wahl zwischen einem Ausscheiden ohne Deal und einer Verschiebung des Brexits stellen.

Noch am Montag sei dazu eine schriftliche Stellungnahme Mays geplant, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Kabinettsmitglied werde sich zudem dazu im Parlament äußern. May wollte nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney noch am Montag zu Last-Minute-Gesprächen nach Straßburg fahren. Ein Sprecher der EU-Kommission ...

