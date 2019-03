DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 11.03.2019 / 16:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,00 EUR 2211,00 EUR 32,99 EUR 824,75 EUR 32,97 EUR 1813,35 EUR 33,29 EUR 665,80 EUR 33,27 EUR 1230,99 EUR 33,37 EUR 2202,42 EUR 33,37 EUR 3136,78 EUR 33,37 EUR 667,40 EUR 33,43 EUR 334,30 EUR 33,50 EUR 3819,00 EUR 33,53 EUR 1978,27 EUR 33,53 EUR 3319,47 EUR 33,55 EUR 4227,30 EUR 33,43 EUR 902,61 EUR 33,51 EUR 837,75 EUR 33,43 EUR 1838,65 EUR 33,42 EUR 300,78 EUR 33,57 EUR 2316,33 EUR 33,67 EUR 404,04 EUR 33,48 EUR 2243,16 EUR 33,64 EUR 807,36 EUR 33,57 EUR 8258,22 EUR 33,42 EUR 3342,00 EUR 33,44 EUR 367,84 EUR 33,44 EUR 1805,76 EUR 33,43 EUR 1404,06 EUR 33,63 EUR 4876,35 EUR 33,62 EUR 2353,40 EUR 33,74 EUR 1990,66 EUR 33,55 EUR 3153,70 EUR 33,58 EUR 2686,40 EUR 33,57 EUR 6680,43 EUR 33,57 EUR 4867,65 EUR 33,45 EUR 9767,40 EUR 33,50 EUR 3618,00 EUR 33,55 EUR 3891,80 EUR 33,90 EUR 9797,10 EUR 33,90 EUR 2542,50 EUR 33,97 EUR 8152,80 EUR 33,90 EUR 1118,70 EUR 33,90 EUR 1322,10 EUR 33,99 EUR 3399,00 EUR 33,95 EUR 8691,20 EUR 33,95 EUR 11509,05 EUR 34,00 EUR 4080,00 EUR 34,03 EUR 2654,34 EUR 33,99 EUR 985,71 EUR 34,00 EUR 714,00 EUR 34,08 EUR 1772,16 EUR 34,08 EUR 340,80 EUR 34,17 EUR 990,93 EUR 34,13 EUR 921,51 EUR 34,12 EUR 682,40 EUR 34,13 EUR 784,99 EUR 34,09 EUR 784,07 EUR 34,10 EUR 341,00 EUR 34,11 EUR 716,31 EUR 34,16 EUR 1161,44 EUR 34,09 EUR 1022,70 EUR 34,06 EUR 851,50 EUR 34,02 EUR 1803,06 EUR 34,01 EUR 1190,35 EUR 33,99 EUR 1019,70 EUR 34,00 EUR 1496,00 EUR 33,98 EUR 985,42 EUR 34,05 EUR 783,15 EUR 34,09 EUR 1977,22 EUR 34,04 EUR 1838,16 EUR 34,04 EUR 987,16 EUR 34,01 EUR 816,24 EUR 34,02 EUR 1156,68 EUR 34,02 EUR 204,12 EUR 34,02 EUR 612,36 EUR 34,02 EUR 68,04 EUR 34,01 EUR 1904,56 EUR 34,05 EUR 1259,85 EUR 34,02 EUR 34,02 EUR 34,02 EUR 1156,68 EUR 34,07 EUR 647,33 EUR 34,07 EUR 204,42 EUR 34,07 EUR 2691,53 EUR 34,08 EUR 443,04 EUR 34,08 EUR 340,80 EUR 34,11 EUR 3411,00 EUR 34,14 EUR 3414,00 EUR 34,14 EUR 887,64 EUR 34,12 EUR 1910,72 EUR 34,01 EUR 918,27 EUR 34,05 EUR 1566,30 EUR 34,05 EUR 204,30 EUR 34,20 EUR 2736,00 EUR 34,19 EUR 717,99 EUR 34,18 EUR 478,52 EUR 34,04 EUR 3404,00 EUR 34,04 EUR 6331,44 EUR 34,04 EUR 1736,04 EUR 34,12 EUR 1740,12 EUR 34,12 EUR 1228,32 EUR 34,12 EUR 3241,40 EUR 34,12 EUR 2729,60 EUR 34,15 EUR 375,65 EUR 34,20 EUR 5814,00 EUR 34,19 EUR 717,99 EUR 34,25 EUR 1130,25 EUR 34,25 EUR 1644,00 EUR 34,30 EUR 3018,40 EUR 34,19 EUR 2871,96 EUR 34,19 EUR 1025,70 EUR 34,20 EUR 2975,40 EUR 34,28 EUR 2948,08 EUR 34,28 EUR 377,08 EUR 34,28 EUR 2673,84 EUR 34,23 EUR 2806,86 EUR 34,26 EUR 2877,84 EUR 34,16 EUR 1571,36 EUR 34,20 EUR 2838,60 EUR 34,21 EUR 6055,17 EUR 34,20 EUR 5608,80 EUR 34,20 EUR 2804,40 EUR 34,20 EUR 5814,00 EUR 34,20 EUR 2325,60 EUR 34,19 EUR 8239,79 EUR 34,17 EUR 5808,90 EUR 34,16 EUR 8881,60 EUR 34,11 EUR 5935,14 EUR 34,08 EUR 102,24 EUR 34,08 EUR 6611,52 EUR 34,08 EUR 3408,00 EUR 34,08 EUR 2010,72 EUR 34,08 EUR 4260,00 EUR 34,08 EUR 340,80 EUR 34,08 EUR 4703,04 EUR 34,05 EUR 1430,10 EUR 34,05 EUR 1668,45 EUR 34,01 EUR 2346,69 EUR 34,06 EUR 18153,98 EUR 34,00 EUR 6800,00 EUR 34,01 EUR 7720,27 EUR 33,98 EUR 1970,84 EUR 34,00 EUR 8806,00 EUR 33,97 EUR 2309,96 EUR 33,87 EUR 9077,16 EUR 33,87 EUR 7959,45 EUR 33,87 EUR 2980,56 EUR 33,89 EUR 3016,21 EUR 33,89 EUR 2846,76 EUR 33,98 EUR 6048,44 EUR 33,98 EUR 7373,66 EUR 33,98 EUR 4791,18 EUR 33,96 EUR 1698,00 EUR 33,96 EUR 3022,44 EUR 33,96 EUR 6078,84 EUR 33,99 EUR 7103,91 EUR 33,99 EUR 2345,31 EUR 34,06 EUR 9025,90 EUR 34,06 EUR 272,48 EUR 34,06 EUR 6301,10 EUR 34,06 EUR 817,44 EUR 34,12 EUR 7028,72 EUR 34,16 EUR 2869,44 EUR 34,16 EUR 6182,96 EUR 34,15 EUR 2936,90 EUR 34,02 EUR 7756,56 EUR 34,02 EUR 3129,84 EUR 34,02 EUR 680,40 EUR 34,02 EUR 510,30 EUR 34,02 EUR 2109,24 EUR 34,02 EUR 5477,22 EUR 34,02 EUR 4422,60 EUR 34,00 EUR 1802,00 EUR 34,00 EUR 5032,00 EUR 34,00 EUR 10982,00 EUR 33,99 EUR 2889,15 EUR 34,01 EUR 7312,15 EUR 33,99 EUR 2923,14 EUR 33,99 EUR 2923,14 EUR 34,02 EUR 8470,98 EUR 34,00 EUR 1292,00 EUR 34,00 EUR 2108,00 EUR 34,00 EUR 2516,00 EUR 33,99 EUR 917,73 EUR 33,98 EUR 747,56 EUR 34,11 EUR 1227,96 EUR 34,17 EUR 1264,29 EUR 34,10 EUR 1295,80 EUR 34,08 EUR 886,08 EUR 34,02 EUR 1258,74 EUR 34,04 EUR 1123,32 EUR 34,02 EUR 952,56 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,9549 EUR 562327,6800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-06; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX 11.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49537 11.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0215 2019-03-11/16:48