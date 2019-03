Leipzig (ots) -



Vom 13. bis 17. März werden in Dresden die 5. Dresdner Humorfestspiele gefeiert. Die Highlights zeigt das MDR-Fernsehen vom 13. bis 16. März in einem Magazin und sendet am 17. März die Abschlussgala. Über das Festival berichten auch MDR JUMP und MDR SACHSEN im Radio. Darüber hinaus sind umfangreiche Informationen, Streams, Clips und Bilder unter spasszone.de, auf Facebook, Youtube und Instagram zu finden.



Zum Festival-Geburtstag der "HumorZone" hat Schirmherr Olaf Schubert die witzigsten, verrücktesten und besten Humorkollegen nach Dresden eingeladen, um mit Comedy, Kabarett, Zauberei und Chanson sein Publikum zu unterhalten. An fünf Tagen gastieren in 14 Spielstätten über 100 Comedians aus ganz Deutschland bei 58 Veranstaltungen. Das große Finale des Festivals, die Abschlussgala aus dem Schlachthof, präsentiert Schirmherr Olaf Schubert im MDR-Fernsehen am Sonntag, 17. März, um 22.20 Uhr. Auf der Bühne versammelt er u.a. Johann König, Torsten Sträter, Ingo Appelt, Helene Bockhorst, Alain Frei, Sebastian Pufpaff, Vince Ebert sowie The Umbilical Brothers. Der beste Nachwuchs-Humorist wird mit dem "Güldenen August" geehrt.



Vor der Gala am Sonntag ist im MDR-Fernsehen von Mittwoch bis Samstag das Livemagazin "HumorZone 2019 - Das Magazin" aus der Dresdner Musikkneipe "Ostpol" zu sehen. Moderator Christian Meyer beobachtet gemeinsam mit seinen Gästen das Künstlertreiben an den Festivaltagen und wertet die Highlights des Tages aus. Am 13. März, 23.40 Uhr, begleitet das MDR-Fernsehen das Festival des Frohsinns mit einem Rückblick auf die Höhepunkte der letzten fünf Jahre. Moderator Christian Meyer präsentiert u.a. Auftritte von Karel Gott, Torsten Sträter, Leo Bassi und weiteren Humorschaffenden. Und er erwartet den Schirmherrn zum Gespräch höchst selbst.



Die Sendetermine von "HumorZone 2019 - Das Magazin" im Überblick:



Donnerstag, 14. März, 23.35 Uhr Freitag, 15. März, 00.10 Uhr Samstag, 16. März, 23.20 Uhr



"MDR um 4" ist am 14. März, mit Moderator Peter Imhof vor Ort im "Ostpol" und trifft auf Schauspieler und Kabarettist Hans-Joachim Heist, bekannt als Gernot Hassknecht aus der "ZDF-Heute-Show". Mit ihm plaudert er über das Festival "Humorzone" und seinen Auftritt im Staatsschauspiel Dresden. Der MDR SACHSENSPIEGEL berichtet ebenfalls am Donnerstag, 14. März, vom Festivalgeschehen.



Die "HumorZone" im Hörfunk



Auch MDR JUMP berichtet von der "HumorZone". Ab 11. März kommen bei der MDR-Popwelle Festival-Künstler wie Katie Freudenschuss, Felix Lobrecht, Ingolf Lück, Sebastian Pufpaff und Olaf Schubert zu Wort. Vor ihren Shows sprechen sie mit den MDR JUMP-Moderatoren darüber, was das Publikum erwartet und was das Besondere an der "HumorZone" ist. Dabei können die MDR JUMP Hörerinnen und Hörer jedes Mal Freikarten für die Shows der Künstler gewinnen. Und auch online gibt es Gewinnchancen, denn MDR JUMP begleitet das Festival auf jumpradio.de sowie auf seinen Social Media Profilen.



MDR SACHSEN - Das Sachsenradio lädt täglich einen Künstler der Humorzone als Studiogast ein. Zu hören von Mittwoch bis Freitag im Nachmittagsprogramm mit Moderatorin Heike Leschner (13 bis 18 Uhr), am Samstagvormittag (10 bis 13 Uhr) und am Sonntagnachmittag (13 bis 18 Uhr).



Verlosungsaktionen



MDR JUMP sowie MDR SACHSEN - Das Sachsenradio verlosen in ihren Sendungen Karten für die Festivalveranstaltungen in Dresden.



Die HumorZone im Netz



Als Routinier lädt Horst Evers am HumorZonen-Donnerstag auch in diesem Jahr zu "Die Vorleser". Fünf "Anti-Legastheniker" belesen dann Bühne und Publikum aus Selbstgeschriebenem: Wladimir Kaminer, Flake von Rammstein, FIL und Stefan Schwarz - und natürlich ihr Host: Horst Evers. Die SPASSZONE veröffentlicht die Veranstaltung auf spasszone.de, Facebook, instagram und auf YouTube.



Auf spasszone.de finden die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur umfangreiche Informationen, sondern tägliche Livestreams des TV-Magazins, sowie Bonus-Clips, die ebenfalls im MDR-Youtube-Chanel zu sehen sein werden. Auch auf Facebook wird die "HumorZone" mit Fotos, Clips und täglichen Livestreams begleitet. Die Gala wird nur wenig zeitversetzt noch am Humorzonen-Sonntag im MDR Fernsehen, und als Live-Stream auf spasszone.de gesendet. Und die schönsten Bilder vom Festival gibt es auf Instagram.



Umfangreiche Informationen, Bilder und Eindrücke präsentieren im Überblick: www.spasszone.de, www.facebook.com/mdrspasszone, www.youtube.com/mdrspasszone und www.instagram.com/mdrspasszone



