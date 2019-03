ROUNDUP/Brexit: Schicksalswoche startet chaotisch

LONDON/BRÜSSEL - Keine drei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens herrscht Chaos in London. Zuerst gab es Zweifel, ob der geplante Abstimmungsmarathon zum Brexit in diesen Tagen überhaupt stattfinden wird. Dann wurde über eine mögliche Reise der britischen Premierministerin Theresa May nach Straßburg spekuliert, um in letzter Minute Zugeständnisse der Europäischen Union zu erreichen.

ROUNDUP 2: Deutsche Gesamtproduktion fällt - Exporte stagnieren

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat ihre Gesamtproduktion zu Jahresbeginn zurückgefahren. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Januar 0,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Allerdings wurde zugleich die Entwicklung im Dezember besser ausgewiesen als bisher bekannt. Anstatt eines Rückgangs um 0,4 Prozent ergibt sich nach neuen Daten ein Zuwachs um 0,8 Prozent.

USA: Einzelhandelsumsätze legen überraschend zu

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels haben im Januar überraschend zugelegt. Die Erlöse seien um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Schulze fordert Unions-Minister zum Handeln bei Klimaschutz auf

BERLIN - Im Koalitionsstreit über ein geplantes Klimaschutzgesetz hat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit Kritik an der Union nachgelegt. Es könne sich kein Mitglied der Bundesregierung "länger wegducken", sagte Schulze am Montag bei einer Tagung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin. So sei es "abenteuerlich", dass es im Verkehrssektor seit 1990 keine Minderung der Treibhausgasemissionen gegeben habe - im Gegenteil steige der Ausstoß an.

Auch deutsche Industrie senkt Konjunkturprognose

BERLIN - Angesichts zunehmender Risiken für die exportstarke deutsche Wirtschaft hat nun auch der Industrieverband BDI seine Wachstumsprognose heruntergeschraubt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie rechnet für 2019 noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 1,2 Prozent - bisher waren es 1,5 Prozent. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang nannte am Montag in Berlin als Hauptgründe "Verwerfungen im Außenhandel" mit dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten. Dies könne die deutsche Wirtschaft "gefährlich nahe" an die Nulllinie bringen.

RWI: Arbeitslosigkeit wird trotz Konjunkturabschwächung weiter sinken

ESSEN - Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird nach Einschätzung des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung trotz der spürbaren Abschwächung der Konjunktur weiter sinken. Lag die Arbeitslosenquote 2018 noch bei 5,2 Prozent, so werde sie voraussichtlich noch in diesem Jahr auf 4,8 Prozent zurückgehen und im Jahr 2020 weiter auf 4,6 Prozent fallen. Dies prognostizierte das Essener Forschungsinstitut in seiner am Montag vorgelegen Konjunkturprognose.

Türkische Wirtschaft fällt in Rezession

ANKARA - Die türkische Wirtschaft ist zum Jahresende 2018 in die Rezession gerutscht. Wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte, ging die Wirtschaftsleistung (BIP) im Schlussquartal bereinigt um 2,4 Prozent zum Vorquartal zurück. Der Rückgang folgt auf ein Minus im dritten Quartal von revidiert 1,6 (zunächst 1,1) Prozent. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

ROUNDUP/Studie: Deutschland steckt wenig Geld in die Weiterbildung

GÜTERSLOH - Obwohl der Staat seit Mitte der 1990er-Jahre immer mehr Geld in den Bildungssektor investiert hat, hat er sich einer neuen Untersuchung zufolge aus der Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen stark zurückgezogen. Wie eine am Montag vorgelegte Studie der Universität Duisburg-Essen im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zeigt, sind die Investitionen der öffentlichen Hand für die Erwachsenenbildung zwischen 1995 und 2015 um insgesamt 43 Prozent gesunken. Dies kompensieren demnach Betriebe und die Lernenden selbst. In andere Bildungsbereiche - von der Kita bis zur Hochschule - seien hingegen immer mehr Mittel geflossen.

ROUNDUP: China zeigt sich hoffnungsvoll über Handelsgespräche mit USA

PEKING - China hat sich positiv über den Verlauf der Verhandlungen mit den USA über ein Ende ihres Handelskrieges gezeigt. "Die Gespräche haben substanzielle Fortschritte in einigen wichtigen Fragen gemacht", sagte der Vizehandelsminister Wang Shouwen am Samstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses. "Ich bin hoffnungsvoll." Beide Verhandlungsteams kommunizierten "Tag und Nacht" miteinander.

Scholz rechnet mit Fortschritten bei Eurozonen-Budget

BRÜSSEL - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet mit deutlichen Fortschritten in der Debatte über die Einführung eines Eurozonen-Haushalts. Er glaube, dass der deutsch-französische Vorschlag viel Zustimmung bekommen werde, sagte er am Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Bis Sommer solle eine Entscheidung stehen, die dann in die Beratungen zum EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 einfließen könne.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0220 2019-03-11/17:05