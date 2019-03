Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Märkte überrascht, so Johan Van Geeteruyen, Head of Conviction Balanced Management bei Degroof Petercam AM.Wie auf ihrer Ratssitzung am vergangenen Donnerstag angekündigt, sollten die Zinsen in der Eurozone noch mindestens bis Ende 2019 unverändert niedrig bleiben, um einer konjunkturellen Abkühlung entgegenzuwirken. Mit dieser Entscheidung habe die EZB unerwartet scharf und schnell reagiert. Die Experten würden davon ausgehen, dass dies negative Auswirkungen auf Banken und Versicherungen in der Eurozone haben werde. Demgegenüber sollten Immobilien profitieren, da die Finanzierungskosten weiterhin sehr niedrig bleiben würden. ...

