Der Sportartikelhersteller Adidas legt an diesem Mittwoch (13.3.) seine Zahlen für das vierte Quartal und das Jahr 2018 vor. Die Geschäfte laufen gut. Adidas profitiert derzeit von einer guten Nachfrage der Konsumenten in den USA und Asien und hier insbesondere in China. Die Fußballweltmeisterschaft steuerte 2018 trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Fußballnationalmannschaft ebenfalls positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...